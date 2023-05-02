Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Eli Lilly до $374

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Eli Lilly and Co. до $374 за штуку на фоне опубликованного отчета эмитента за первый квартал 2023 года и прогнозов менеджмента на текущий год, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Рекомендация "держать" для указанных бумаг была сохранена экспертами.

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