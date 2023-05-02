Акции Системы и НОВАТЭКа интересны для долгосрочных инвестиций - ПСБ

Акции АФК "Система" и "НОВАТЭКа" представляют интерес для долгосрочных инвестиций с прогнозными стоимостями 21 рубль за штуку и 1620 рублей за штуку соответственно, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"АФК "Система" приобрела 100% долю в бизнесе "Органик Рус", которая владеет группой Natura Siberica. По нашим оценкам, стоимость компании Natura Siberica составляет около $100 млн. Эта новость скорее нейтральная для бумаг эмитента, однако неплохой сигнал о том, что компания продолжает активно усиливать свой портфель активов. Полагаем, что за счет этого приобретения корпорация улучшит финрезультаты. Считаем акции АФК "Система" привлекательными на долгосрок. Целевая цена- 21 рубль за штуку, потенциал роста составляет 33%, - указывают эксперты банка в комментарии. - На закрытие "гэпа" у "НОВАТЭКа" может уйти около месяца, компания однако остается перспективной и является нашим фаворитом в секторе. Рекомендуем к покупке на долгосрочный период с таргетом 1620 рублей за штуку (+26%)".

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