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Главная / Мнения аналитиков / Акции Системы и НОВАТЭКа интересны для долгосрочных инвестиций - ПСБ
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02 мая 2023 года 16:42
Акции Системы и НОВАТЭКа интересны для долгосрочных инвестиций - ПСБ
Акции АФК "Система" и "НОВАТЭКа" представляют интерес для долгосрочных инвестиций с прогнозными стоимостями 21 рубль за штуку и 1620 рублей за штуку соответственно, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "АФК "Система" приобрела 100% долю в бизнесе "Органик Рус", которая владеет группой Natura Siberica. По нашим оценкам, стоимость компании Natura Siberica составляет около $100 млн. Эта новость скорее нейтральная для бумаг эмитента, однако неплохой сигнал о том, что компания продолжает активно усиливать свой портфель активов. Полагаем, что за счет этого приобретения корпорация улучшит финрезультаты. Считаем акции АФК "Система" привлекательными на долгосрок. Целевая цена- 21 рубль за штуку, потенциал роста составляет 33%, - указывают эксперты банка в комментарии. - На закрытие "гэпа" у "НОВАТЭКа" может уйти около месяца, компания однако остается перспективной и является нашим фаворитом в секторе. Рекомендуем к покупке на долгосрочный период с таргетом 1620 рублей за штуку (+26%)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА/НОВАТЭК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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