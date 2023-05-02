"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ПИКа с целью 769 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ГК ПИК" с целью 769 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 665 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания активно восстанавливается после просадки в 2022 году. Учитывая лидирующую позицию на рынке недвижимости России, "ГК ПИК" может продемонстрировать хорошие темпы восстановления", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 665 руб. риск на портфель составит 0,19%", - указывают эксперты "Финама".

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