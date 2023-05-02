"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций М.Видео

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "М.Видео-Эльдорадо", рекомендуют инвесторам обратить внимание на облигации эмитента серии 001Р-04 (RU000A106540), сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" выпустила негативный отчет за 2022 год, почти по всем показателям зафиксированы минусы. Повышенный спрос в первом полугодии не смог компенсировать общее падение выручки из-за ухода брендов и проблем с поставками. В условиях снижения реальных располагаемых доходов потребитель склонен распределять бюджет в сторону товаров первой необходимости, поэтому спрос на покупку электроники может продолжать сокращаться. Благодаря оптимизации процессов компании удалось нарастить EBITDA, несмотря на падение выручки. Но убыток все равно увеличился из-за роста процентных расходов и переоценки финансового актива. Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции компании, но рекомендуем присмотреться к облигациям "М.Видео" серии 001Р-04 (RU000A106540)", - указывает эксперт.

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