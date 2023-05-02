Вероятно продолжение консолидации фондовых индексов США во вторник - Freedom Finance Global

Вероятно продолжение консолидации американских фондовых индексов в течение торговой сессии во вторник перед заседанием ФРС США 3 мая 2023 года, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Сергея Глинянова.

"Торги 1 мая на американских фондовых площадках завершились без выраженной динамики. Рассчитываем на сохранение пониженной волатильности и продолжение консолидации фондовых индексов в преддверии заседания ФРС. VIX (как месячный, так и недавно запущенный однодневный) остается на низких уровнях. Баланс рисков находится в нейтральной зоне, однако техническая картина указывает на существенное ослабление импульса. Данные JOLTS за март, которые будут опубликованы во вторник, могут отразить умеренное сокращение числа открытых вакансий. Это уменьшило бы опасения по поводу жесткой посадки экономики, одновременно подтвердив необходимость удержания высоких ставок ФРС, - указывает эксперт инвесткомпании. - Котировки индекса S&P 500 коснулись центра восходящего канала, однако закрепиться в этой точке не удалось в связи с отсутствием импульса и достижения локального горизонтального уровня сопротивления 4150-4200 пунктов. Осцилляторы находятся в нейтральном положении и не сигнализируют о перераспределении сил".

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