"Финам" присвоил рейтинг "держать" GDR TCS Group

"Финам" присвоил рейтинг "держать" бумагам (GDR) TCS Group с прогнозной стоимостью на уровне 2919 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Благодаря гибкой и эффективной бизнес-модели эмитент смог весьма уверенно пройти через кризисный 2022 год. Группа показала положительный финансовый результат при увеличении доходов по основным направлениям деятельности, при этом качество активов и капитальная позиция не вызывают опасений. Мы ожидаем существенное восстановление прибыли в текущем году, а недавно введенные санкции против Тинькофф банка, как ожидается, будут иметь ограниченный эффект. В то же время расписки TCS Group, на наш взгляд, близки к справедливой оценке и не обладают каким-то значимым потенциалом роста", - указывает заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

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