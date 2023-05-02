"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Qualcomm с целью $140

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Qualcomm Inc. с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: $111, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет в среду, 3 мая. Аналитики ожидают роста выручки до $9,09 млрд и прибыли на акцию $2,15. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $111 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,9", - указывают эксперты "Финама".

Qualcomm Inc. - американская компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи, а также SoC.

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