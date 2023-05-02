"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг MD Medical Group

"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для расписок MD Medical Group с целевой ценой 594 руб. за бумагу на фоне опубликованных компанией финансовых результатов за 1К23, сообщается в комментарии начальника управления анализа рынка инвесткомпании Алексея Павлова.

"Группа компаний MD Medical 28 апреля объявила операционные и неаудированные финансовые результаты за 1 квартал 2023 года. Невыразительная динамика выручки связана с сокращением доходов московских госпиталей в связи с эффектом высокой базы в I кв. 2022 года из-за существенного уровня загрузки инфекционного госпиталя "Лапино-4" на фоне пандемии COVID-19. Таким образом, уже во II кв. мы ожидаем существенно ускорения динамики выручки группы. Компания пока не рекомендовала выплаты акционерам по итогам 2022 года и аккумулирует кэш на балансе. Однако мы по-прежнему видим здесь очень значительный дивидендный потенциал и сохраняем рекомендацию "покупать" по бумагам MDMG", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.