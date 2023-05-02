Заявленный ориентир нового выпуска бондов Роснефти выглядит привлекательно - Инвестбанк Синара

Заявленный ориентир нового выпуска облигаций "Роснефти" серии 001Р-04 предполагает привлекательную премию к ОФЗ около 130 б.п., но, скорее всего, будет снижен в ходе сбора заявок до более близкого к рынку уровня, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"Роснефть" 3 мая откроет книгу заявок на вторичное размещение выпуска серии 001Р-04 на сумму до 20 млрд руб., - отмечает аналитик Александр Афонин. - Оферта через год, дата погашения - 22 апреля 2027 года. Ставка 13-го - 14-го купонов установлена на уровне 8,5% годовых (эффективная доходность к оферте - 8,68% годовых). Ориентировочная цена размещения - не менее 100% от номинала. В настоящее время ОФЗ на год дают порядка 7,35% годовых, при этом заявленный ориентир по бумагам "Роснефти" находится на уровне 8,68% годовых (с премией к госбумагам более 130 б. п.). С учетом того, что по облигациям эмитентов с высоким кредитным качеством премия к ОФЗ составляет не более 100 б. п., заявленный ориентир нам кажется весьма привлекательным - но, весьма вероятно, он будет снижен в ходе сбора заявок до более близкого к рынку уровня".

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