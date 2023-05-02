"Велес Капитал" рекомендует продавать акции Норникеля с целевой ценой 10219 руб

"Велес Капитал" рекомендует продавать акции "Норильского никеля" с целевой ценой 10219 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Норникель" принял решение не выплачивать дивиденды за 2022 од, - напоминает эксперт. - В качестве причин компания выделяет геополитические риски, низкий свободный денежный поток, масштабную инвестиционную программу, возросшую долговую нагрузку, возможное усиление санкционного давление и потенциальное падение мировых цен на цветные металлы. Также компания не раскрыла планов по новой дивидендной политике. Мы допускали, что "Норникель" по итогам 2022 года выплатит около 750 руб. на акцию, которые, с одной стороны, не привели бы к значительному росту долговой нагрузки, а с другой порадовали бы акционеров в непростые времена. Тем не менее, менеджмент не исключил промежуточные дивиденды в 2023 году в случае положительного FCF и комфортного долга".

Согласно расчетам экспертов "Велес Капитала", в случае распродажи накопленных в 2022 году запасов готовой продукции и распределении на выплаты акционерам 50% свободного денежного потока дивиденд "Норникеля" за I полугодие 2023 года может составить 621 руб. на акцию (доходность 4,3% к текущим котировкам). Однако с учетом высокой неопределенности относительно формулы расчета будущих выплат, низкого FCF из-за высокого CAPEX и умеренной динамики мировых цен на цветные металлы стратеги инвесткомпании сохраняют рекомендацию "продавать" для бумаг "Норникеля" с целевой ценой 10219 руб.

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