Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций М.Видео на уровне "держать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций "М.Видео" на уровне "держать" на фоне опубликованных компанией финансовых результатов за 2022 год, сообщается в комментарии аналитика банка Константина Белова.

"Даже при некотором улучшении прибыльности результаты "М.Видео" за 2022 год по МСФО вряд ли впечатлят инвесторов ввиду падения выручки в 2П22, - отмечает эксперт. - Впрочем, на уровне скорректированной EBITDA компания показала рост на 69% г/г до 15 млрд руб. при рентабельности по данному показателю в 3,8% (+1,9 п. п.), чему способствовало как повышение рентабельности по валовой прибыли, так и эффективный контроль над затратами. Несмотря на некоторое улучшение, прибыльность "М.видео" остается довольно низкой. Компания принимает активные меры, чтобы подстроить бизнес-модель к изменяющимся условиям, но риски на стороне потребительского спроса и конкуренции остаются, по нашему мнению, весьма высокими. По акциям эмитента мы сохраняем рейтинг "держать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.