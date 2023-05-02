ЦБР может сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% на следующем заседании - "БКС МИ"

ЦБ РФ может сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых на следующем заседании по денежно-кредитной политике, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"ЦБ продолжает балансировать между пока слабой инфляционной реальностью и высокими инфляционными рисками, - пишут эксперты. - Пересмотренный макропрогноз регулятора предполагает, что быстрое восстановление российской экономики и адаптация бизнеса повышают инфляционные риски на ближайшую перспективу, что создает условия для более высоких ставок. Согласно пересмотренным оценкам ЦБ, по итогам 2023 года рост ВВП составит 0,5-2% (прежний прогноз: от -1% до +1%). Вместе с тем регулятор понизил прогноз роста цен: теперь инфляция ожидается в диапазоне 4,5-6,5%. Однако движение по процентной ставке ожидается в диапазоне 7,3-8,2% против 7-9% ранее".

Хотя прогноз по-прежнему подразумевает вероятность как понижения, так и повышения ставки, второй сценарий, по мнению ЦБ, представляется более реальным, подчеркивается в комментарии. В пресс-релизе регулятор подчеркнул, что, учитывая инертность решений по денежно-кредитной политике, его основной целью является стабилизация инфляции на уровне 4% к 2024 году.

"Исходя из оценок и тона ЦБ, мы полагаем, что продление паузы в изменении ставки выглядит целесообразным по крайней мере до тех пор, пока развитие инфляционных рисков не станет более очевидным и, значит, управляемым. На данный момент мы ожидаем, что ЦБ оставит ставку на уровне 7,5% на следующем заседании", - прогнозируют стратеги "БКС МИ".

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