"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций, добавив "Самолет" с "Ростелекомом" и исключив "НОВАТЭК" с "префами" "Сургутнефтегаза" , сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-10 акций России: "ВУШ Холдинг", "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Мечел", "ММК", "МТС", "Роснефть", "Ростелеком", "Самолет", Сбербанк.

"Полагаем, что потенциал заметного ослабления рубля исчерпан. Курс может укрепиться после ослабления на 25% с декабря. На этом фоне мы сокращаем долю экспортёров в подборке и фиксируем прибыль по сильно выросшим бумагам Новатэка и привилегированным акциям Сургутнефтегаза", - отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

По результатам последней ребалансировки топ-10 акций России аналитики ВТБ Мои Инвестиции добавили в подборку акции "Самолета" на фоне весеннего роста продаж на рынке жилья и акции "Ростелекома", который, на их взгляд, может показать опережающий рост при возобновлении публикации отчётности, а также в свете возможных сделок по приобретению активов.

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