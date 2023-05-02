"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Chevron, Pinterest, Exxon Mobil и Southern

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Chevron Corp., Pinterest Inc., Exxon Mobil и Southern Co., сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

"На наш взгляд, отчетность Chevron за первый квартал 2023 года выглядит нейтрально. Основные финансовые результаты немного превысили ожидания консенсуса. Однако текущие темпы генерации свободного денежного потока не позволяют менеджменту поднять уровень выплат акционеров, а без этого суммарная доходность дивидендов и buyback составляет около 2% в квартал - нейтральное значение для нефтяника на пике цикла. Наш текущий рейтинг по акциям Chevron - "держать", целевая цена находится на уровне $170,6 за штуку", - указывает эксперт Сергей Кауфман.

"Отчетность Exxon Mobil за 1К23, на наш взгляд, нейтральна для акций нефтяника. Компания продолжает генерировать достаточный объем FCF для сохранения текущего объема выплат акционерам без привлечения долга, однако о существенном росте выплат речи уже не идет. Также отметим, что в ближайшие кварталы мы ожидаем частичной нормализации маржи нефтепереработки, что может негативно отразится на финансовых результатах эмитента. Сохраняем нейтральный взгляд на акции Exxon Mobil, текущий рейтинг - "держать", целевая цена находится на уровне $115,7 за штуку", - отмечает аналитик.

"Совокупная выручка социальной сети Pinterest по результатам 1К увеличилась на 5% г/г и составила $603 млн, что выше консенсус-прогноза Refinitiv ($593 млн). Компания активно развивает функционал для рекламодателей и создает новые возможности для размещения рекламы, используя свои конкурентные возможности на стыке социальной сети и платформы e-commerce. Эмитент ожидает, что во 2К темпы роста выручки останутся вблизи 4-5% г/г (на уровне последних двух кварталов). Мы видим, что ситуация в рекламной отрасли несколько стабилизировалась, но рекламодатели пока не спешат увеличивать бюджеты на рекламу в условиях макроэкономической неопределенности, а потому активная борьба рекламных компаний за клиентов продолжается, - указывает эксперт Ксения Лапшина. -Мы подтверждаем рейтинг "держать" для акций и сохраняем таргет на уровне $23,5 за штуку на конец 2023 года".

"Результаты Southern, одной из крупнейших коммунальных компаний США, были поддержаны благодаря росту числа потребителей: в частности в сегменте населения число клиентов увеличилось на 17 тыс. человек. Скорректированные на погодный фактор продажи на таком фоне увеличились на 0,4% г/г. Эффект мягкой зимы был полностью нивелирован за счет роста тарифной составляющей, однако дополнительное давление на чистую прибыль оказали увеличение амортизации (+22% г/г), а также скачок процентных расходов (+19,3% г/г). Кроме того, по итогам квартала менеджмент подтвердил отсутствие новых отсрочек по третьему и четвертому энергоблокам АЭС Vogtle. По результатам отчета мы сохраняем рейтинг бумаг эмитента на уровне "держать" с целевой ценой $72 за штуку", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.