"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Charter и Mastercard

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Charter Communications и Mastercard Inc. на фоне опубликованных эмитентами квартальных отчетностей, сообщается в комментарии экспертов инвестиционной компании.

"Совокупная выручка телекоммуникационной компании Charter Communications по результатам отчетного квартала продемонстрировала небольшой рост (на 3,4% г/г) и составила $13,65 млрд, незначительно превысив консенсус-прогнозом Refinitiv ($13,62 млрд). С этого квартала сегмент мобильной связи более не будет самостоятельным отчетным сегментом, эмитент включил его в состав совокупной выручки от оказания телекоммуникационных услуг населению и бизнесу. На наш взгляд, с точки зрения технического анализа акции сохраняют хорошие шансы вернуться к уровню $400 за штуку. А с точки зрения фундаментального анализа справедливая оценка еще выше и составляет $482,20 за штуку, что предполагает потенциал роста в размере 40%", - указывает аналитик Ксения Лапшина.

"Mastercard, оператор одной из крупнейших международных платежных систем, представил неплохой финансовый отчет за 1К23, отразивший сохранение достаточно высокой потребительской и деловой активности в США и мире. Мы подтверждаем целевую цену акций эмитента на уровне $422,4 за штуку на август 2023 года , что предполагает потенциал роста 13% от текущего уровня", - отмечает заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

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