Риски роста курса рубля выше 81 руб./$1 пока сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски роста курса пары доллар/рубль выше уровня в 80 руб./$1 пока сохраняются в связи с окончательной потерей поддержки фактора налогового периода и возможным началом покупок юаней в рамках бюджетного правила, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Под конец минувшей недели укрепление рубля ускорилось, - напоминают эксперты. - Поддержку рублю оказывала продажа валюты экспортерами для уплаты апрельских налогов. Сегодня курс USD/RUB находится у 80,4 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В связи с окончательной потерей поддержки фактора налогового периода и возможным началом покупок юаней в рамках бюджетного правила риски роста курса USD/RUB выше 81 руб./$1 пока сохраняются".

Также эксперты отмечают, что на прошлой неделе нефтяные цены заметно упали, вернувшись к уровням до анонса внепланового сокращения добычи со стороны ОПЕК+. Давление на котировки оказывают опасения более слабого спроса на нефть в мире. Во вторник фьючерсы Brent торгуются у $79,5/барр. Дальнейшая динамика нефтяных цен определится решениями ФРС. Если по итогам заседания риски рецессии существенно вырастут, фьючерсы Brent могут опуститься ниже $78/барр., полагают в банке.

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