Рынок акций РФ утром снижается во главе с Норникелем и НОВАТЭКом, индекс Мосбиржи просел ниже 2620п

Москва. 2 мая. Рынок акций РФ утром во вторник снижается по большинству blue chips на фоне подешевевшей нефти (Brent опустилась в район $79 за баррель) и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс Мосбиржи просел ниже 2620 пунктов во главе с упавшими бумагами "Норникеля" на дивидендных новостях и просевшими после отсечки на бирже дивидендов акциями "НОВАТЭКа".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2617,54 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1031,33 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,8%.

Доллар просел до 79,97 рубля (-0,28 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (-4,8%), "НОВАТЭКа" (-3,6%, до 1285,2 рубля; выплаты за второе полугодие 2022 года составят 60,58 рубля на акцию), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -1,1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

В минувшую пятницу после закрытия основных торгов на Мосбирже стало известно, что совет директоров "Норникеля" рекомендовал годовому собранию акционеров ГМК не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. При этом топ-менеджмент ГМК не исключил выплаты промежуточных дивидендов в 2023 году в том случае, если компания получит положительный FCF и сохранит долг на комфортном уровне.

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

ПАО АФК "Система" приобрело группу компаний Natura Siberica, говорится в сообщении корпорации. Сумма сделки не раскрывается. Группа Natura Siberica - ведущий российский производитель сертифицированной органической косметики. В 2022 году выручка группы компаний Natura Siberica составила 10,2 млрд рублей. На конец апреля 2023 года у группы отсутствует чистый долг.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ можно ожидать затишья между майскими праздниками на негативном фоне.

На локальном рынке причин для восстановления пока не видно, так как за длинные российские выходные глобальный индекс сырьевых товаров просел, при этом нефть марки Brent также находится под давлением - ниже $80 за баррель, а российский рынок чувствителен к ценам на сырье. В США на этой неделе рынок ждет решения ФРС: инвесторы прогнозируют повышение ставки на 0,25 п.п., что будет нейтрально для рынка, однако важным фактором выступит риторика ФРС и дальнейший прогноз на июнь, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, основной проблемой для "быков" в РФ может стать перекупленность рынка акций. Цены на нефть с начала недели просели, настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные.

В США инвесторы ждут подведения итогов заседания ФРС (все еще ожидается повышение процентных ставок на 25 б.п.) и ключевого отчета по рынку труда за март (прогнозируется сохранение относительно стабильных темпов роста занятости). Проблемный First Republic Bank перешел во внешнее управление, а активы кредитора приобрел JPMorgan Chase. Фьючерсы на индекс S&P 500 утром во вторник стагнируют, в Европе динамика фондовых индексов смешанная. Розничные продажи в Германии в марте упали на 2,4% м/м (ожидалось +0,4%), банк HSBС отчитался о росте квартальной прибыли в три раза - это позитивный сигнал для финансового сектора региона. ЕЦБ на заседании в этот четверг, вероятно, повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов, отмечает аналитик.

Фьючерсы на нефть Brent остаются под нисходящим давлением и перешли к движению в краткосрочном диапазоне $77-82,5 за баррель в ожидании заседаний ключевых центральных банков на этой неделе. ОПЕК+ в мае начала добровольное дополнительное сокращение нефтедобычи, но данный фактор все еще не оказывает значительной поддержки настроениям, полагает Кожухова.

В мае российский рынок ожидает еще несколько дивидендных отсечек (в частности, по Сбербанку и банку "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB)), обсуждение ЕС 11-го пакета санкций против РФ. Указанные факторы потенциально могут оказывать негативное влияние на рынок ближе к середине месяца наряду с положением цен на нефть не так далеко от минимумов текущего года. В остальном на российских биржах сохраняется умеренно оптимистичный среднесрочный настрой, считает аналитик.

В США в понедельник индексы акций снизились на 0,04-0,1%. Ключевым событием для рынка стало сообщение о покупке банком JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) активов закрытого регуляторами First Republic Bank.

Аналитики в основном не ожидают, что ситуация с First Republic будет иметь последствия для сектора в целом. Однако некоторые эксперты считают возможным, что кризис перекинется на другие региональные банки, отмечает Market Watch.

Статданные, опубликованные в понедельник, указали на продолжающийся спад активности в производственном секторе США. Индекс деловой активности в этом секторе (ISM Manufacturing) поднялся в апреле до 47,1 пункта с 46,3 пункта в марте, оставшись, однако, ниже отметки в 50 пунктов шестой месяц подряд. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о снижении деловой активности.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Австралии (японский Nikkei вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,9%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, рынки материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня труда, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,1%, DAX, CAC 40 снижаются на 0,3-0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Австралийский индикатор просел после неожиданного решения Резервного банка Австралии (RBA) о подъеме ставки на 25 базисных пунктов - до 3,85% годовых. Это решение стало неожиданностью для аналитиков. Согласно консенсус-прогнозу, который приводит Trading Economics, рынок ожидал сохранения ставки на прежнем уровне.

Опубликованные в минувшие выходные статданные показали спад активности в промышленном секторе КНР. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился в апреле до минимальных за четыре месяца 49,2 пункта с 51,9 пункта в марте, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение индекса меньше 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. PMI в апреле опустился ниже этой отметки впервые с декабря.

Апрельский PMI сферы услуг и строительства в КНР опустился до 56,4 пункта с 58,2 пункта в марте. Сводный индекс активности снизился до минимальных с января 54,4 пункта с мартовского рекорда в 57 пунктов.

Розничные продажи в Германии в марте сократились на 2,4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя на 0,4%.

Внимание трейдеров на этой неделе сфокусируется на заседании Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 2-3 мая. Эксперты в основном ожидают подъема базовой процентной ставки американским ЦБ на 25 базисных пунктов (б.п.) на предстоящем заседании, отмечает Market Watch. Инвесторы будут ждать от Федрезерва сигналов о том, готов ли он сделать паузу в цикле ужесточения политики.

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают умеренное снижение на возросших опасениях сокращения спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $79,32 за баррель (-0,1% и -1,3% в понедельник), июньская цена WTI - $75,29 за баррель (-0,7% и -1,5% накануне).

Инвесторы ждут очередного подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой на этой неделе, беспокоясь, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в США спровоцирует глобальную рецессию, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже утром во вторник подешевели акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-9,5% и -10,1% "префы"), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,6%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,3%), акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-4,3%).

Выросли бумаги "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (+14% и +8,6% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+13,1% и +4,7% "префы"), "префы" "Башинформсвязи" (MOEX: BISV) (+7,2%), акции ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+4,2%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 14,87 млрд рублей (из них 4,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,12 млрд рублей на бумаги ВТБ и 1,67 млрд рублей на акции "Норникеля").