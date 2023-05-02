Возможно продолжение отскока индекса Hang Seng в ближайшие дни - БКС Экспресс

Возможно продолжение движения вверх по индексу Hang Seng на ближайших торговых сессиях, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng во вторник показывает умеренный технический отскок. На ближайших сессиях он может продолжить его, но без значимых драйверов поддерживать восходящее движение будет непросто. Рыночная структура продолжает сигнализировать в пользу сохранения варианта развития коррекции потенциально до 18500 пунктов, после этого пойдет рост", - указывает аналитик в комментарии.

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