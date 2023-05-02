Рынок акций РФ сохранит привлекательность для инвесторов во 2К23 - ПСБ

Рынок акций РФ сохранит привлекательность для инвесторов во II кв. 2023 года - дивиденды останутся ключевым фактором, поддерживающим рост, говорится в стратегии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ждем во II кв. 2023 года продолжения роста индекса Мосбиржи. Однако опасаемся, что он будет умеренным, - текущие уровни уже неплохи. Кроме того, в мае и июне по ряду "фишек" (преимущественно из нефтегазового сектора и финансов) пройдут дивидендные отсечки, в то время как существенного улучшения ожиданий по экономике может еще не наступить. Вместе с тем, и целевой ориентир роста на этот год по индексу Мосбиржи поднимаем в зону 3100-3200 пунктов, учитывая улучшение наших ожиданий по экономике", - прогнозируют аналитики банка.

Текущий рыночный консенсус, который удалось собрать экспертам ПСБ, говорит о том, что самыми интересными с точки зрения дивидендной доходности и потенциала роста в ближайшие 12 месяцев выглядят нефтегазовый сегмент и девелоперы.

"Однако то, что ряд сегментов уступает, связано с отдельными бумагами, - уточняют аналитики. - В первую очередь, консенсус недооценивает транспортный и финансовый сегменты из-за акций отдельных бумаг (в первую очередь, "Аэрофлота" и ВТБ). Во 2К23 ожидаем принятия решений по дивидендам в первую очередь компаний нефтегазового сектора, а также "Норникеля". Также допускаем, что пойдут на выплату дивидендов в течение периода могут "АЛРОСА", "МТС", "ФосАгро" и АФК "Система". Рассчитываем, что дивидендные гэпы сильных "фишек", прежде всего Сбербанка, "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "НОВАТЭКа" будут закрыты до конца 3К23".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.