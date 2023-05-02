Рубль, скорее всего, будет торговаться около 80,5 руб./$1 во вторник - SberCIB

Рубль, скорее всего, будет торговаться около уровня в 80,5 руб./$1 в течение вторника, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Между майскими праздниками объемы продаж иностранной валюты экспортерами будут небольшими, а ликвидность рынка в целом будет невысокой, поэтому укрепление рубля маловероятно. В случае стабильной геополитической ситуации ослабления российской валюты также не произойдет", - отмечают эксперты в комментарии.

"Доходности ОФЗ в пятницу снизились на 3-11 б.п. В большей степени это было связано не с действиями ЦБ, который оставил ключевую ставку неизменной, а с новостью о регистрации Минфином нового флоутера. Во вторник, возможно, инвесторы займут выжидательную позицию в преддверии очередных аукционов Минфина (3 мая), и доходности ОФЗ существенно не изменятся. Однако потенциал снижения доходностей номинальных выпусков со сроком погашения более пяти лет сохраняется", - пишут в материале аналитики инвестбанка.

Котировки нефти марки Brent на текущей неделе, вероятно, продолжат торговаться в диапазоне $79-80 за баррель.

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