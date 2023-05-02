Доходности ОФЗ, скорее всего, останутся на текущих уровнях во 2К23 - ПСБ

Доходности ОФЗ, скорее всего, останутся на текущих уровнях во II квартале 2023 года, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ожидаем сохранения доходности ОФЗ около достигнутых уровней, несмотря на уход инфляции ниже 4%, - пишут эксперты в стратегии на 2К23. - Снижение доходности ОФЗ будут сдерживать опасения большого предложения нового госдолга из-за дефицита бюджета и ужесточения риторики ЦБР с сохранением намеков на возможность повышение ставки во 2-ом полугодии. Если к концу года опасения повышения ставки ЦБР не реализуются, и инфляция будет находиться в прогнозном диапазоне ЦБР 5-7%, то доходность длинных ОФЗ может снизиться на 25 - 50 б.п. В рамках данного сценария постепенное увеличение позиции в длинных ОФЗ считаем интересной идеей".

Аналитики отмечают также, что в апреле 10-летние ОФЗ торгуются с доходностью 10,5% годовых, что предполагает премию к ключевой ставке ЦБР в размере 300 б.п. Текущая премия в длинных ОФЗ к ставке ЦБР существенно выше среднего уровня в 2017-2021 годах. Исторически премия в длинных ОФЗ составляла около 50 б.п., напоминают стратеги банка.

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