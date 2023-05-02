Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика России, еврозоны и США, операционные результаты Polymetal:

- Индекс производственной активности в России за апрель;

- Операционные результаты Polymetal за первый квартал 2023 года;

- Индекс потребительских цен в еврозоне за апрель;

- Число вакансий на рынке труда в США (JOLTS ) за март.

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