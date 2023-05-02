Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для бумаг Норникеля

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг ГМК "Норильский никель", сообщается в обзоре экспертов.

"Норникель" в прошедшую пятницу сообщил, что большинством голосов совет директоров принял решение рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2022 год. Причины решения включают в себя растущие риски в области геополитики; пик цикла капитальных затрат; увеличение долга - производственная деятельность в 2021 году обеспечивалась заемным финансированием. Это первый случай за более чем 10 лет истории компании, когда она не объявляет дивиденды, - отмечает старший аналитик Дмитрий Смолин. - Мы прогнозировали дивиденд на акцию в 800 рублей, что предполагало дивидендную доходность 5%. Отметим, что менеджмент не исключает возможности выплаты промежуточных дивидендов уже в текущем году в случае положительного денежного потока и комфортной долговой нагрузки. Ожидаем, что "Норникель" поменяет дивидендную политику, привязав дивиденды к FCF (и установив коэффициент выплаты в 75%) вместо EBITDA, и прогнозируем возобновление дивидендных выплат уже в2023 году с дивдоходностью около 5%".

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