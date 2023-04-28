Рубль к вечеру сократил темпы роста, но остался в заметном плюсе к мировым валютам в последний день налогового периода

Москва. 28 апреля. Доллар США, евро и китайский юань заметно снизились по итогам торгов на Московской бирже в пятницу; рубль, хотя и сократил к вечеру темпы роста, остался в существенном плюсе к основным мировым валютам благодаря последнему дню налогового периода апреля, а также коррекционному отскоку на мировых нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 80,25 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,08 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов (на пике падения котировки американской валюты опускались до 79,02 руб./$1). Евро стоил 88,675 руб./EUR1, подешевев к концу торгов на 1,05 рубля (дневной минимум - 86,9 руб./EUR1). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась за день на 1,07 рубля - до 84,04 рубля. Курс китайского юаня опустился в пятницу на 11,9 копейки - до 11,586 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль по итогам торгов 28 апреля продемонстрировал уверенный рост по отношению к основным мировым валютам благодаря как пику налоговых платежей апреля, что привело к росту продаж валютной выручки экспортерами для уплаты налогов, так и наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.

Цены на нефть усилили рост вечером в пятницу. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $79,45 баррель, что на 1,38% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Срок биржевого обращения июньских контрактов завершается в пятницу. Более активно торгуемые июльские фьючерсы выросли в цене на 2,1%, до $79,93 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 2,5%, до $76,62 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать статданные из еврозоны. Экономика 19 стран валютного блока в первом квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления ЕС. В годовом выражении объем ВВП еврозоны увеличился на 1,3%.

Центральным событием конца недели для внутреннего финансового рынка стало заседание совета директоров Банка России, на котором ключевая ставка была сохранена на уровне 7,5% годовых. Аналитики ждали сохранения ставки на текущем уровне и "жесткого" сигнала от ЦБ о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП).

ЦБ отмечает, что баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания совета директоров. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. "В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - указал регулятор.

Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России. Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски, говорится в релизе ЦБ. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

ЦБ РФ поддерживает введение лимита на валютные операции в рамках сделок, получивших разрешение правительственной комиссии по осуществлению платежей за рубеж, это поможет снизить волатильность, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции. "Мы поддерживаем установление таких лимитов. О конкретных параметрах, я думаю, объявит правительственная комиссия - это все-таки решение правительственной комиссии", - сказала она. По ее словам, установление таких лимитов поможет снизить волатильность, потому что такие сделки, если они еще и масштабные, могут создавать краткосрочную волатильность на валютном рынке. "Еще раз хочу подчеркнуть: речь ни в коем случае не идет о том, что мы через это собираемся влиять на уровень курса. Курс у нас остается плавающим", - добавила глава ЦБ.

"Российский рубль сегодня показал заметное движение, укрепившись к середине дня на 2,9% - до 79,02 руб./$1. Однако к вечеру часть роста была потеряна и рубль в итоге закрылся у отметки 80,25 руб./$1. Такое резкое укрепление, вероятнее всего, было связано с единовременными продажами валюты экспортерами в последний день налогового периода. К тому же впереди праздничная неделя, когда ликвидность может быть ограниченной, что также подталкивало экспортеров к продаже валюты для удовлетворения будущих рублевых расходов", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, "российский рубль по итогам недели значительно укрепился, причем произошло это в последний день торгов. Главным образом российскую валюту на этой неделе поддерживали экспортеры, которые реализовывали валютную выручку в преддверии завершения налогового периода. Также инвесторы позитивно отреагировали на выступление главы ЦБ РФ. В пятницу состоялось заседание Банка России, на котором регулятор оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, что было ожидаемо на фоне снижающихся инфляции и инфляционных ожиданий. Одновременно с этим на пресс-конференции глава регулятора отметила, что экономическая активность и адаптация экономики к новым реалиям проходит более быстрыми темпами, чем прогнозировалось. Также она подтвердила поддержку введения лимитов на продажу валюты от иностранных компаний, которые уходят с российского рынка, что также является позитивным фактором для курса рубля".

"Наши ожидания, как и других аналитиков рынка, полностью оправдались. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% и оставил умеренно "жесткий" сигнал о возможном увеличении ставки в будущем. Текущая инфляционная картина не располагает к резким изменениям курса денежно-кредитной политики. При этом вероятность будущего повышения ставки практически полностью будет определяться темпом роста инфляции. Если рост будет умеренным, то ЦБ еще значительное время может не повышать ставку. В своем пресс-релизе Банк России указал, что баланс проинфляционных и дезинфляционных факторов остался на том же уровне, что и в прошлый раз, и денежно-кредитная политика может быть ужесточена, а ставка поднята для достижения цели по инфляции в 4%. Сильной реакции на рынке мы не ожидаем, так как пресс-релиз был близок к ожиданиям", - прокомментировал итоги заседания ЦБ РФ аналитик "МКБ Инвестиции" Азрет Гулиев.

"Нефтяные цены смогли коррекционно отскочить. Заметное недельное снижение запасов нефти в США оказало поддержку нефтяным котировкам. В текущих условиях итоги апрельского заседания ЦБ РФ не будут оказывать существенное влияние на курс нацвалюты. Сегодня рубль окончательно потеряет поддержку фактора налогового периода, в связи с чем в краткосрочной перспективе присутствуют риски роста курса доллара к отметке 82 руб./$1", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 29 апреля - 2 мая на 1,05 рубля, до 80,5093 руб./$1, и опустил курс евро на 1,83 рубля, до 88,3712 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу снизился на 1,11 рубля по отношению к 27 апреля и составил 80,4539 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 1,18 рубля, опустившись до 80,3331 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 713,064 млн, из которых $648,756 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 64,308 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 28 апреля упал на 1,55 рубля, до 88,6474 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 1,86 рубля, до 88,2443 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 41,341 млн, из которых EUR291,884 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR749,457 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) умеренно подросли в пятницу, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла за день на 16 базисных пунктов - до 7,43% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 8 базисных пунктов - до 7,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась 28 апреля всего на 1 базисный пункт и составила 7,88% годовых. Вместе с тем ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего торгового дня - 8,33% и 8,49% годовых, соответственно.