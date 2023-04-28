.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ на неделе смог обновить максимум индекса Мосбиржи за год
.
ГЛАВНОЕ
В марте промпроизводство в РФ выросло на 1,2%
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 1,2%, после снижения на 1,7% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 1,4%. Рост промпроизводства зафиксирован впервые с марта прошлого года
 
Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 1,2% носит скорее консервативный характер - Решетников
Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер, данные по промышленности в марте указывают на фронтальный рост по многим отраслям, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим...
 
ФАС в 2023 г. может согласовать методики расчета национальных индексов цен
ФАС России рассчитывает в 2023 году согласовать на межведомственном уровне методики расчета всех национальных индексов цен, в том числе цен на нефть, нефтепродукты, уголь и удобрения, пишут "Ведомости", ссылающиеся на представителя службы. Для...
 
В России могут запретить продавать картофель, другие овощи и фрукты в сетках
Вопрос запрета упаковки и продажи картофеля, а также овощей открытого грунта и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках 26 апреля обсуждался на совещании в Минпромторге, пишут "Ведомости", ссылающиеся на его участников. По их словам, с такой...
 
28 апреля 2023 года 19:45

Рынок акций РФ на неделе смог обновить максимум индекса Мосбиржи за год

Рынок акций РФ на неделе смог в очередной раз обновить максимум по индексу Мосбиржи за год благодаря активности покупателей в ожидании дивидендов ряда компаний, при этом рост сдерживался локальными коррекциями на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти в преддверии заседаний мировых центробанков по ключевым ставкам.

В период с 24 по 28 апреля индекс Мосбиржи просел на 0,2% и составил 2634,94 пункта, индекс РТС прибавил 1,4% и достиг 1033,57 пункта на фоне снижения доллара в налоговый период до 80,15 руб./$1 (-1,55 рубля) и упавшей июньской нефти Brent до $79,4 за баррель (-2,9%).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения индекса Мосбиржи в район 2635 пунктов на фоне укрепления рубля в налоговый период, смешанных сигналов с внешних площадок (нефть Brent вечером превысила $82,5 за баррель) и антироссийских санкционных новостей. Во "втором эшелоне" наблюдался спрос на акции региональных энергосбытовых компаний, повлекший рост их котировок на 10-40%.

Южная Корея объявила об ужесточении с 28 апреля контроля за экспортом ряда товаров в Россию и Белоруссию (ведомство запретило поставки еще 741 товара, до 798 единиц). Европейский союз рассматривает предложение Польши и ряда других стран о запрете транзита товаров через территорию России.

Совет директоров "ММК" (-0,8%) рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года (ГОСА пройдет 26 мая, закрытие реестра на участие в нем - 2 мая).

Акционеры "НОВАТЭКа" (-0,6%) проголосовали за выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 60,58 рубля на акцию, без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия в размере 45 рублей на акцию (дата закрытия реестра для получения дивидендов - 3 мая).

Чистая прибыль группы FESCO (+2,5%) в 2022 году выросла на 4%, до 39,388 млрд руб.

Нефть Brent отскочила выше $82,5 за баррель в рамках коррекции после падения более чем на 5% неделей ранее.

Во вторник рынок акций РФ продолжил умеренное снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подешевевшей нефти из-за опасений замедления мировой экономики. Индекс Мосбиржи просел в район 2625 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (-1,6%), при этом выросли без новостей акции АФК "Система" (+3,7%), обновившие максимум с 24 февраля 2022 года.

Акционеры ВТБ (-1,4%) одобрили размещение дополнительных обыкновенных акций номинальным объемом 93 млрд рублей. Допэмиссия проводится для привлечения нового частного капитала в банк и предполагает размещение акций на открытом рынке. Снизились акции ПАО "Белуга групп" (-5,9%, до 4430 рублей) после отсечки дивидендов на Мосбирже (выплаты за 2022 год составят 400 рублей на акцию).

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что исполнение федерального бюджета РФ, который в первые месяцы года на фоне скачка расходов и проблем с нефтегазовыми доходами сводится с большими дефицитом, по итогам года выровняется. По оценке Орешкина, рост ВВП РФ в 2023 году может составить от 1% до 2%.

Нефть Brent просела ниже $81 за баррель на признаках скорого восстановления поставок по нефтепроводу Киркук-Джейхан. Также отмечалось сокращение топлива в Азии, поскольку надежды на быстрый подъем китайской экономики и увеличение спроса на нефтепродукты в стране пока не оправдываются.

В среду рынок акций РФ вновь просел вслед за подешевевшей нефтью и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс Мосбиржи опустился в район 2620 пунктов во главе с бумагами металлургов. Выросли акции ВТБ (+4,2%) на оптимистичных операционных прогнозах банка на текущий год, а также планах запуска онлайн-банка в VK-мессенджере. Также подросли бумаги "Юнипро" (+5,4%) и "ТГК-1" (+5,1%) на сообщениях о передаче Росимуществу в управление долей нерезидентов в этих компаниях.

Давление на внешние рынки оказали опасения новой волны банковского кризиса в США после публикации отчетности First Republic Bank, показавшей резкий отток средств инвесторов (более $100 млрд) с депозитов в банке в первом квартале.

Нефть Brent локально падала ниже $78 за баррель, вернувшись на уровни начала апреля, когда произошел сильный рывок вверх на неожиданном решении ОПЕК+ сократить добычу нефти с мая и до конца года. Некоторую поддержку нефти вечером оказала статистика Минэнерго США о падении запасов более чем на 5 млн баррелей неделей ранее.

В четверг рынок акций РФ вырос на фоне некоторого улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры, индекс МосБиржи превысил 2646 пунктов. Поддержку индексам оказал рост "Газпрома" (+2,5%) и бумаг финансовых компаний во главе с ВТБ (+6,3%)

ВТБ раскрыл результаты за I квартал по российским и международным стандартам финансовой отчетности: в январе-марте консолидированная прибыль составила 146,7 млрд рублей, став рекордным квартальным результатом группы. В то же время рекордный убыток ВТБ за прошлый год исключает вероятность уплаты разового сбора в бюджет РФ.

Подорожали акции "Татнефти" (+1,4%) на новостях, что совет директоров рекомендовал акционерам на собрании 16 июня утвердить дивиденды за 2022 год в размере 67,28 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных 39,57 руб. на акцию (закрытие реестра под дивиденды - 11 июля), что превысило рыночные ожидания.

Акционеры банка "Санкт-Петербург" (+0,5% и +0,3% "префы") приняли решение выплатить дивиденды за 2022 год в размере 21,16 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на "преф".

В Европе основным позитивом в четверг выступили сильные корпоративные отчеты. В США слабый ВВП за I квартал (+1,1% при прогнозах +2% в годовом выражении) намекнуло на возможное смягчение позиции ФРС США, что поддержало фондовые площадки. Нефть Brent в четверг отскочила выше $78 за баррель.

В пятницу утром рынок акций РФ обновил годовой максимум индекса Мосбиржи (индикатор поднимался к 2658 пунктам), после чего начал корректироваться в рамках фиксации прибыли игроками перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке и длительными майскими праздниками. Ухудшение настроений отмечалось в Европе, где статистика по росту ВВП еврозоны за I квартал оказалась хуже ожиданий.

Банк России ожидаемо не стал менять ключевую ставку с уровня 7,5% годовых. Однако при этом ЦБ дал новый сигнал по ДКП: на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году. Рынок акций РФ во втором половине дня продолжил сползание вниз, индекс Мосбиржи опустился в район 2635 пунктов.

После закрытия основных торгов стало известно, что совет директоров "Норникеля" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. При этом топ-менеджмент ГМК не исключил выплаты промежуточных дивидендов в 2023 году, в случае если компания получит положительный FCF и сохранит долг на комфортном уровне. Акции "Норникеля" на вечерних торгах в пятницу ускорили снижение и откатились к уровням третьей декады марта.

Нефть Brent подросла в пятницу в район $79,4 за баррель.

В период с 24 по 28 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "Группы ЛСР" (+15%), "МРСК Урала" (+12%), ПАО "Россети Сибирь" (+11%); хуже рынка оказались акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (-11%), ПАО "Белуга групп" (-9%), "Русала" (-4%).

Динамику рынка акций РФ в межпраздничные майские дни будут определять геополитические, корпоративные и санкционные новости, а также реакция инвесторов на решение Федрезерва США по ключевой ставке 3 мая. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2600-2700 пунктов, для индекса РТС - 1000-1070 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 апреля 2023 года 19:50
Рубль к вечеру сократил темпы роста, но остался в заметном плюсе к мировым валютам в последний день налогового периода
Москва. 28 апреля. Доллар США, евро и китайский юань заметно снизились по итогам торгов на Московской бирже в пятницу; рубль, хотя и сократил к вечеру темпы роста, остался в существенном плюсе к основным мировым валютам благодаря последнему дню налогового периода апреля, а также коррекционному отскоку на мировых нефтяных площадках.    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 19:36
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением индекса Мосбиржи на укреплении рубля после решений ЦБ по ДКП
Москва. 28 апреля. Рынок акций РФ в пятницу снизился в рамках закрытия игроками части позиций в преддверии выходных на фоне смешанной динамики внешних площадок, сигналов и прогнозов от Банка России в отношении дальнейшей монетарной политики. Индекс Мосбиржи просел в район 2630 пунктов на фоне укрепления рубля после обновления индикатором утром в пятницу максимума за год в районе 2658 пунктов.    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 19:12
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на рост UST
Москва. 28 апреля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 19:11
"БКС МИ" повысил рекомендацию для акций Roku до "покупать", прогнозная цена понижена до $69
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций Roku Inc. с "держать" до "покупать", понизив при этом прогнозную стоимость для этих бумаг с $73 до $69 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре инвесткомпании. " Выручка компании в 1К23 составила $741 млн (+1% г/г, -15% к/к) -...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 19:00
Восстановление спроса со стороны Китая поддержит рынок нефти во 2К23 - ПСБ
Восстановление спроса со стороны Китая поддержит рынок нефти во II квартале 2023 года, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Котировки цены Brent в I квартале 2023 года были волатильны - в марте они снижались к $70/барр. на опасениях разрастания кризиса в банковской сфере США, но в апреле...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 18:50
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Яндекса с целью 3130 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 3130 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Яндекс" представил свои финансовые результаты за I квартал 2023 года, которые значительно опередили ожидания рынка и наши прогнозы, - пишет аналитик Артем Михайлин. -...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 18:43
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Mastercard
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Mastercard Inc. с целевой ценой $424 за штуку, что соответствует потенциалу роста около 13% от текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс. "Международная платежная система Mastercard опубликовала...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 18:29
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Mosaic с целью $47
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Mosaic Co. с целью $47 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,69%, стоп-приказ: $40, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков, факторами роста для...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 18:18
Потенциал ослабления рубля во 2К23 локально исчерпан - ПСБ
Потенциал ослабления рубля во 2К23 локально исчерпан, отмечается в стратегии Промсвязьбанка (ПСБ). "Рубль слабел в 1К23 быстрее наших ожиданий, выполнив годовой прогноз, основанный на возврате курса к докризисным и "равновесным" модельным уровням, - пишут аналитики банка. - Коррекция курса была...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 18:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции MD Medical Group с целью 680 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции MD Medical Group с целевой ценой 680 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 540 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Выручка эмитента за I...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 17:42
"Финам" понизил рейтинг акций China TCM до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций China Traditional Chinese Medicine Holdings (China TCM) до "держать" с сохранением целевой цены HKD4,47, что соответствует потенциалу роста на 4,4% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции China TCM за период с включения в наше...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 17:23
Текущая волна коррекции пары доллар/рубль может продолжиться вплоть до 75,6 руб./$1 - "БКС МИ"
Текущая волна коррекции пары доллар/рубль может продолжиться вплоть до 75,6 руб./$1, полагает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Карпунин. "Курс USD/RUB на торгах пятницы опустился ниже уровня 80 руб./$1, - констатирует эксперт. - Это...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 17:01
Котировки акций Valero Energy могут вырасти до $130-140 в летний период - Freedom Finance Global
Котировки акций Valero Energy могут вырасти до $130-140 в летний период, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Результаты Valero Energy за первый квартал превзошли ожидания рынка: компания сократила чистый долг на 13% ($0,9 млрд) и повысила дивиденд на 4%, до $1,02 на акцию, -...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 16:40
"Финам" сохраняет рейтинг акций Merck на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Merck & Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $130,2 за штуку на декабрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 13%, хотя бумага уже обогатила инвесторов на 36% за последние 12 месяцев в условиях падающего рынка, отмечается в комментарии аналитика...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 16:18
Высокие темпы наполнения хранилищ в США оказывают давление на котировки газа - Freedom Finance Global
Высокие темпы наполнения хранилищ в США оказывают давление на котировки газа, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Вышедшая 27 апреля статистика Минэнерго США за предыдущую неделю оказалась негативной для котировок газа, - напоминает эксперт. - Объем его запасов за прошлую...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.