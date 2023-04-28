Рынок акций РФ на неделе смог обновить максимум индекса Мосбиржи за год

Рынок акций РФ на неделе смог в очередной раз обновить максимум по индексу Мосбиржи за год благодаря активности покупателей в ожидании дивидендов ряда компаний, при этом рост сдерживался локальными коррекциями на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти в преддверии заседаний мировых центробанков по ключевым ставкам.

В период с 24 по 28 апреля индекс Мосбиржи просел на 0,2% и составил 2634,94 пункта, индекс РТС прибавил 1,4% и достиг 1033,57 пункта на фоне снижения доллара в налоговый период до 80,15 руб./$1 (-1,55 рубля) и упавшей июньской нефти Brent до $79,4 за баррель (-2,9%).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения индекса Мосбиржи в район 2635 пунктов на фоне укрепления рубля в налоговый период, смешанных сигналов с внешних площадок (нефть Brent вечером превысила $82,5 за баррель) и антироссийских санкционных новостей. Во "втором эшелоне" наблюдался спрос на акции региональных энергосбытовых компаний, повлекший рост их котировок на 10-40%.

Южная Корея объявила об ужесточении с 28 апреля контроля за экспортом ряда товаров в Россию и Белоруссию (ведомство запретило поставки еще 741 товара, до 798 единиц). Европейский союз рассматривает предложение Польши и ряда других стран о запрете транзита товаров через территорию России.

Совет директоров "ММК" (-0,8%) рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года (ГОСА пройдет 26 мая, закрытие реестра на участие в нем - 2 мая).

Акционеры "НОВАТЭКа" (-0,6%) проголосовали за выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 60,58 рубля на акцию, без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия в размере 45 рублей на акцию (дата закрытия реестра для получения дивидендов - 3 мая).

Чистая прибыль группы FESCO (+2,5%) в 2022 году выросла на 4%, до 39,388 млрд руб.

Нефть Brent отскочила выше $82,5 за баррель в рамках коррекции после падения более чем на 5% неделей ранее.

Во вторник рынок акций РФ продолжил умеренное снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подешевевшей нефти из-за опасений замедления мировой экономики. Индекс Мосбиржи просел в район 2625 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (-1,6%), при этом выросли без новостей акции АФК "Система" (+3,7%), обновившие максимум с 24 февраля 2022 года.

Акционеры ВТБ (-1,4%) одобрили размещение дополнительных обыкновенных акций номинальным объемом 93 млрд рублей. Допэмиссия проводится для привлечения нового частного капитала в банк и предполагает размещение акций на открытом рынке. Снизились акции ПАО "Белуга групп" (-5,9%, до 4430 рублей) после отсечки дивидендов на Мосбирже (выплаты за 2022 год составят 400 рублей на акцию).

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что исполнение федерального бюджета РФ, который в первые месяцы года на фоне скачка расходов и проблем с нефтегазовыми доходами сводится с большими дефицитом, по итогам года выровняется. По оценке Орешкина, рост ВВП РФ в 2023 году может составить от 1% до 2%.

Нефть Brent просела ниже $81 за баррель на признаках скорого восстановления поставок по нефтепроводу Киркук-Джейхан. Также отмечалось сокращение топлива в Азии, поскольку надежды на быстрый подъем китайской экономики и увеличение спроса на нефтепродукты в стране пока не оправдываются.

В среду рынок акций РФ вновь просел вслед за подешевевшей нефтью и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс Мосбиржи опустился в район 2620 пунктов во главе с бумагами металлургов. Выросли акции ВТБ (+4,2%) на оптимистичных операционных прогнозах банка на текущий год, а также планах запуска онлайн-банка в VK-мессенджере. Также подросли бумаги "Юнипро" (+5,4%) и "ТГК-1" (+5,1%) на сообщениях о передаче Росимуществу в управление долей нерезидентов в этих компаниях.

Давление на внешние рынки оказали опасения новой волны банковского кризиса в США после публикации отчетности First Republic Bank, показавшей резкий отток средств инвесторов (более $100 млрд) с депозитов в банке в первом квартале.

Нефть Brent локально падала ниже $78 за баррель, вернувшись на уровни начала апреля, когда произошел сильный рывок вверх на неожиданном решении ОПЕК+ сократить добычу нефти с мая и до конца года. Некоторую поддержку нефти вечером оказала статистика Минэнерго США о падении запасов более чем на 5 млн баррелей неделей ранее.

В четверг рынок акций РФ вырос на фоне некоторого улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры, индекс МосБиржи превысил 2646 пунктов. Поддержку индексам оказал рост "Газпрома" (+2,5%) и бумаг финансовых компаний во главе с ВТБ (+6,3%)

ВТБ раскрыл результаты за I квартал по российским и международным стандартам финансовой отчетности: в январе-марте консолидированная прибыль составила 146,7 млрд рублей, став рекордным квартальным результатом группы. В то же время рекордный убыток ВТБ за прошлый год исключает вероятность уплаты разового сбора в бюджет РФ.

Подорожали акции "Татнефти" (+1,4%) на новостях, что совет директоров рекомендовал акционерам на собрании 16 июня утвердить дивиденды за 2022 год в размере 67,28 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных 39,57 руб. на акцию (закрытие реестра под дивиденды - 11 июля), что превысило рыночные ожидания.

Акционеры банка "Санкт-Петербург" (+0,5% и +0,3% "префы") приняли решение выплатить дивиденды за 2022 год в размере 21,16 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на "преф".

В Европе основным позитивом в четверг выступили сильные корпоративные отчеты. В США слабый ВВП за I квартал (+1,1% при прогнозах +2% в годовом выражении) намекнуло на возможное смягчение позиции ФРС США, что поддержало фондовые площадки. Нефть Brent в четверг отскочила выше $78 за баррель.

В пятницу утром рынок акций РФ обновил годовой максимум индекса Мосбиржи (индикатор поднимался к 2658 пунктам), после чего начал корректироваться в рамках фиксации прибыли игроками перед решением ЦБ РФ по ключевой ставке и длительными майскими праздниками. Ухудшение настроений отмечалось в Европе, где статистика по росту ВВП еврозоны за I квартал оказалась хуже ожиданий.

Банк России ожидаемо не стал менять ключевую ставку с уровня 7,5% годовых. Однако при этом ЦБ дал новый сигнал по ДКП: на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году. Рынок акций РФ во втором половине дня продолжил сползание вниз, индекс Мосбиржи опустился в район 2635 пунктов.

После закрытия основных торгов стало известно, что совет директоров "Норникеля" рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. При этом топ-менеджмент ГМК не исключил выплаты промежуточных дивидендов в 2023 году, в случае если компания получит положительный FCF и сохранит долг на комфортном уровне. Акции "Норникеля" на вечерних торгах в пятницу ускорили снижение и откатились к уровням третьей декады марта.

Нефть Brent подросла в пятницу в район $79,4 за баррель.

В период с 24 по 28 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "Группы ЛСР" (+15%), "МРСК Урала" (+12%), ПАО "Россети Сибирь" (+11%); хуже рынка оказались акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (-11%), ПАО "Белуга групп" (-9%), "Русала" (-4%).

Динамику рынка акций РФ в межпраздничные майские дни будут определять геополитические, корпоративные и санкционные новости, а также реакция инвесторов на решение Федрезерва США по ключевой ставке 3 мая. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2600-2700 пунктов, для индекса РТС - 1000-1070 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".