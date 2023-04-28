Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 28 апреля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 24 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали в понедельник умеренный рост.

Глобальные инвесторы находились в ожидании публикации предварительных данных о динамике ВВП США за первый квартал. Эти данные могут повлиять на ход обсуждения руководителями Федеральной резервной системы (ФРС) деталей денежно-кредитной политики на ближайшем заседании, которое пройдет 2-3 мая.

Расстановка сил как на мировых долговых рынках, так и в секторе отечественных евробондов во вторник не претерпела существенных изменений. Котировки US Treasuries продемонстрировали умеренный рост второй день подряд, в то время как цены российских бумаг продолжили колебаться в боковом диапазоне. Участники рынка оценивали новую порцию опубликованной в США макроэкономической статистики.

Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 101,3 пункта по сравнению с пересмотренными 104 пунктами месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный уровень за последние девять месяцев (с июля 2022 года). Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 104 пунктов с объявленного ранее мартовского уровня в 104,2 пункта. Ухудшение настроений американцев обусловлено опасениями относительно возможности рецессии в экономике страны и усугубления ситуации на рынке труда.

Ценовой рост US Treasuries в середине недели приостановился. Трейдеры пересматривали прогнозы относительно действий Федеральной резервной системы по итогам ближайшего заседания, которое пройдет в начале мая, из-за сохранения напряженной ситуации в банковском секторе.

Около трети трейдеров (31,6%) уже не ждут, что американский ЦБ продолжит повышение стоимости заимствований. Днем ранее эта вероятность оценивалась в 24%, согласно данным CME FedWatch Tool. Тем не менее большинство экспертов по-прежнему прогнозирует повышение процентных ставок Федрезервом в мае на 25 базисных пунктов с нынешнего диапазона 4,75-5% годовых. Также наиболее вероятным сценарием развития событий аналитики считают их снижение в конце текущего года. При этом прогноз самой ФРС предусматривает, что ставка на конец года будет составлять 5-5,25% годовых.

Американский First Republic Bank зафиксировал резкий отток средств клиентов с депозитов в начале этого года на фоне мартовского кризиса в банковском секторе США, последовавшего за крахом Silicon Valley Bank. Чистая прибыль банка в январе-марте упала на треть, выручка - на 13%. Котировки акций First Republic Bank во вторник рухнули почти на 50% (а среду - еще почти на 30%). Банк совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес. При этом рассматривается возможность как полной, так и частичной продажи бизнеса.

В свою очередь мировые цены на нефть снизились на 2-2,5% во вторник, а в среду упали еще на 3,5-4%. Снижение было обусловлено опасениями относительно возможности рецессии в экономике США и сокращения спроса на топливо вследствие этого. Кроме того, ситуация в банковском секторе Соединенных Штатов остается напряженной, что также оказывало негативное влияние на настроения трейдеров.

Котировки US Treasuries в четверг локально снизились после роста в начале недели. Глобальные инвесторы оценивали статданные, показавшие более резкое, чем ожидалось, замедление темпов роста экономики США в первом квартале и при этом ускорение темпов инфляции, и неожиданное снижение заявок на пособие по безработице. Американский ВВП в январе-марте увеличился на 1,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали замедление темпов роста экономики до 2% с 2,6% в четвертом квартале.

Вместе с тем индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, повысился в первом квартале на 4,9%, тогда как аналитики ожидали его роста лишь на 4,7%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 16 тыс. - до 230 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 246 тыс., а не 245 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 248 тыс. с объявленного ранее показателя предыдущей недели. Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, составило 236 тыс. по сравнению с 240 тыс. неделей ранее.

В последний день недели на рынок базовых активов вернулись покупатели, что привело к очередному повышению котировок US Treasuries. При этом динамика отечественных евробондов вновь оказалась в рамках бокового диапазона в отсутствие сильных драйверов для игры в ту или иную сторону.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,72% - до 62,49% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 9,97% годовых); бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,53%, до 64,95% от номинала (их доходность снизилась за пять дней на 3 базисных пункта и составила 9,35% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 9 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости 0,63%, подорожав до 43,35% от номинала (его доходность снизилась на 4,5 базисного пункта и составила 12,77% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 43,67% от номинала (их доходность выросла на 28 базисных пунктов и составила 36,62% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году снизились за пять дней на 0,04% и составили 43,28% от номинала (их доходность выросла на 17 базисных пунктов - до 28% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 1,9%, до 42,2% от номинала (их доходность снизилась на 33 базисных пункта и составила 21,79% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел на 0,36%, до 88,84% от номинала (его доходность выросла на 270 базисных пунктов - до 33,74% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за неделю, составив 65,85% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Внимание глобальных инвесторов на следующей неделе будет приковано к очередному заседанию ФРС США и заявлениям представителей американского регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.