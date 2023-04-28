"БКС МИ" повысил рекомендацию для акций Roku до "покупать", прогнозная цена понижена до $69

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций Roku Inc. с "держать" до "покупать", понизив при этом прогнозную стоимость для этих бумаг с $73 до $69 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре инвесткомпании.

" Выручка компании в 1К23 составила $741 млн (+1% г/г, -15% к/к) - на 5% лучше ожиданий. Убыток по скорректированной EBITDA составил $101 млн, в то время как кварталом ранее он был на уровне $133 млн, а годом ранее +$58 млн. Убыток по FCF составил $208 млн, годом ранее +$87 млн, а кварталом ранее -$58 млн. Менеджмент компании ожидает, что во 2К23 выручка увеличится на 14% г/г и 21% к/к до $770 млн. С учетом падения акций Roku больше чем на 15% с момента прошлой отчетности мы вновь считаем акции компании недооцененными", - пишут аналитики.

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