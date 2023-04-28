Восстановление спроса со стороны Китая поддержит рынок нефти во 2К23 - ПСБ

Восстановление спроса со стороны Китая поддержит рынок нефти во II квартале 2023 года, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки цены Brent в I квартале 2023 года были волатильны - в марте они снижались к $70/барр. на опасениях разрастания кризиса в банковской сфере США, но в апреле полностью восстановились, - напоминают эксперты. - На фоне сокращения добычи странами ОПЕК+ на 1,66 млн барр./день (с мая и до конца года) и восстановления спроса со стороны Китая ждем формирования дефицита предложения в пределах 0,5 млн барр./день. Вкупе со стартом автомобильного сезона в США ориентируемся в среднем на $91/барр. С учетом новаций Правительства РФ (привязка Urals к Brent) и наращивания "теневого" флота танкеров полагаем, что дисконт Urals к Brent будет плавно сужаться - до $20-25/барр. на конец года. Во II кв. 2023 года цены на Urals ожидаются в среднем в районе $60-65/барр.".

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