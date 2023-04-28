"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Яндекса с целью 3130 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 3130 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Яндекс" представил свои финансовые результаты за I квартал 2023 года, которые значительно опередили ожидания рынка и наши прогнозы, - пишет аналитик Артем Михайлин. - Темпы роста выручки дополнительно ускорились относительно 4К и прошедший период стал самым сильным более чем за год. Очень высокие показатели продемонстрировал поисковый сегмент, хотя компания отмечает начавшееся замедление темпов роста в апреле из-за более высокой базы сравнения. Прочие направления либо улучшили свои результаты относительно предыдущего отчетного периода, либо получили сопоставимый рост. Рентабельность EBITDA немного снизилась кв/кв, но выросла в несколько раз г/г, так как в 1К22 компания разово выплатила сотрудникам крупные суммы в качестве поддержки. Часть сегментов также зафиксировали улучшение юнит-экономики. Существенных дополнительных сведений о готовящейся реструктуризации бизнеса пока не последовало".

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