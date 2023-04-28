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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Mastercard
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28 апреля 2023 года 18:43
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Mastercard
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Mastercard Inc. с целевой ценой $424 за штуку, что соответствует потенциалу роста около 13% от текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс. "Международная платежная система Mastercard опубликовала результаты за I квартал 2023 года. Основные показатели превзошли консенсус-прогнозы: выручка - на 2%, EPS - на 3%, - пишут эксперты. - Мы оцениваем результаты Mastercard умеренно позитивно. Отмечаем незначительное снижение удельных комиссий по внутренним операциям г/г. Также обращаем внимание на резкое сокращение удельной комиссии за транзакцию (-15% г/г). Дисконт V/MA по ней составляет всего 10% против исторического 20-30%. Возможно, это связано со снижением стимулирующих выплат клиентам Mastercard c 38% от валовой выручки до 36%. В случае дальнейшего снижения комиссий компании мы пересмотрим наши прогнозы". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-MASTERCARD-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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28 апреля 2023 года 19:50
Рубль к вечеру сократил темпы роста, но остался в заметном плюсе к мировым валютам в последний день налогового периода
Москва. 28 апреля. Доллар США, евро и китайский юань заметно снизились по итогам торгов на Московской бирже в пятницу; рубль, хотя и сократил к вечеру темпы роста, остался в существенном плюсе к основным мировым валютам благодаря последнему дню налогового периода апреля, а также коррекционному отскоку на мировых нефтяных площадках. читать дальше
.28 апреля 2023 года 19:45
Рынок акций РФ на неделе смог в очередной раз обновить максимум по индексу Мосбиржи за год благодаря активности покупателей в ожидании дивидендов ряда компаний, при этом рост сдерживался локальными коррекциями на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти в преддверии заседаний мировых центробанков по ключевым ставкам. читать дальше
.28 апреля 2023 года 19:36
Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением индекса Мосбиржи на укреплении рубля после решений ЦБ по ДКП
Москва. 28 апреля. Рынок акций РФ в пятницу снизился в рамках закрытия игроками части позиций в преддверии выходных на фоне смешанной динамики внешних площадок, сигналов и прогнозов от Банка России в отношении дальнейшей монетарной политики. Индекс Мосбиржи просел в район 2630 пунктов на фоне укрепления рубля после обновления индикатором утром в пятницу максимума за год в районе 2658 пунктов. читать дальше
.28 апреля 2023 года 19:12
Москва. 28 апреля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились. читать дальше
.28 апреля 2023 года 19:11
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций Roku Inc. с "держать" до "покупать", понизив при этом прогнозную стоимость для этих бумаг с $73 до $69 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре инвесткомпании. " Выручка компании в 1К23 составила $741 млн (+1% г/г, -15% к/к) -... читать дальше
.28 апреля 2023 года 19:00
Восстановление спроса со стороны Китая поддержит рынок нефти во II квартале 2023 года, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Котировки цены Brent в I квартале 2023 года были волатильны - в марте они снижались к $70/барр. на опасениях разрастания кризиса в банковской сфере США, но в апреле... читать дальше
.28 апреля 2023 года 18:50
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 3130 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Яндекс" представил свои финансовые результаты за I квартал 2023 года, которые значительно опередили ожидания рынка и наши прогнозы, - пишет аналитик Артем Михайлин. -... читать дальше
.28 апреля 2023 года 18:29
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Mosaic Co. с целью $47 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,69%, стоп-приказ: $40, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков, факторами роста для... читать дальше
.28 апреля 2023 года 18:18
Потенциал ослабления рубля во 2К23 локально исчерпан, отмечается в стратегии Промсвязьбанка (ПСБ). "Рубль слабел в 1К23 быстрее наших ожиданий, выполнив годовой прогноз, основанный на возврате курса к докризисным и "равновесным" модельным уровням, - пишут аналитики банка. - Коррекция курса была... читать дальше
.28 апреля 2023 года 18:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции MD Medical Group с целевой ценой 680 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 540 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Выручка эмитента за I... читать дальше
.28 апреля 2023 года 17:42
"Финам" понизил рейтинг акций China Traditional Chinese Medicine Holdings (China TCM) до "держать" с сохранением целевой цены HKD4,47, что соответствует потенциалу роста на 4,4% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции China TCM за период с включения в наше... читать дальше
.28 апреля 2023 года 17:23
Текущая волна коррекции пары доллар/рубль может продолжиться вплоть до 75,6 руб./$1, полагает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Карпунин. "Курс USD/RUB на торгах пятницы опустился ниже уровня 80 руб./$1, - констатирует эксперт. - Это... читать дальше
.28 апреля 2023 года 17:01
Котировки акций Valero Energy могут вырасти до $130-140 в летний период, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Результаты Valero Energy за первый квартал превзошли ожидания рынка: компания сократила чистый долг на 13% ($0,9 млрд) и повысила дивиденд на 4%, до $1,02 на акцию, -... читать дальше
.28 апреля 2023 года 16:40
"Финам" сохраняет рейтинг акций Merck & Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $130,2 за штуку на декабрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 13%, хотя бумага уже обогатила инвесторов на 36% за последние 12 месяцев в условиях падающего рынка, отмечается в комментарии аналитика... читать дальше
.28 апреля 2023 года 16:18
Высокие темпы наполнения хранилищ в США оказывают давление на котировки газа - Freedom Finance Global
Высокие темпы наполнения хранилищ в США оказывают давление на котировки газа, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Вышедшая 27 апреля статистика Минэнерго США за предыдущую неделю оказалась негативной для котировок газа, - напоминает эксперт. - Объем его запасов за прошлую... читать дальше
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