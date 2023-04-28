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28 апреля 2023 года 18:02

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции MD Medical Group с целью 680 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции MD Medical Group с целевой ценой 680 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 540 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Выручка эмитента за I квартал 2023 года составила 6,221 млрд руб., увеличившись на 0,2% по сравнению с 6,208 млрд руб. годом ранее, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага закрепилась выше уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 6% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 540 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,3", - указывают эксперты "Финама".

MD Medical Group управляет сетью клиник ГК "Мать и дитя" - одного из ведущих игроков на рынке частных услуг здравоохранения в России. Клиники ГК "Мать и дитя" предоставляют комплекс медицинских услуг по широкому спектру направлений, в том числе акушерству и гинекологии, педиатрии, онкологии, кардиологии и травматологии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-MDMG-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ


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