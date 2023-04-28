Котировки акций Valero Energy могут вырасти до $130-140 в летний период - Freedom Finance Global

Котировки акций Valero Energy могут вырасти до $130-140 в летний период, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

"Результаты Valero Energy за первый квартал превзошли ожидания рынка: компания сократила чистый долг на 13% ($0,9 млрд) и повысила дивиденд на 4%, до $1,02 на акцию, - отмечает эксперт. - Выручка по итогам квартала сократилась на 6% г/г, до $36,4 млрд (-13% кв/кв), из-за снижения цен на нефтепродукты. В то же время маржа переработки взлетела до $22,4 по сравнению с $12,7 годом ранее. Производство нефтепродуктов выросло на 4,7%, до 2,95 млн баррелей в сутки. Мы позитивно оцениваем отчетность Valero Energy за первый квартал и считаем ее одним из главных бенефициаров дефицита нефтепродуктов в Европе. По нашему мнению, бумаги VLO торгуются выше справедливой стоимости, однако в летний период можно ожидать повышения котировок в район $130-140".

Аналитик отмечает потенциальные драйверы роста:

- Значительные объемы обратного выкупа акций на фоне усиления интереса к производителям нефтепродуктов в период высокого спроса на топливо (driving season с начала июля по конец августа).

- Низкий показатель дивиденда по отношению к чистой прибыли создает возможности для дальнейшего повышения этих выплат.

Также Пигарев указывает на вероятные риски:

- Наступление рецессии в странах с развитой экономикой может привести к падению спроса и цен на нефтепродукты.

- Решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на 1,15 млн баррелей в сутки с мая по конец 2023 года может привести к росту цен на нефть, что негативно для компании, так как она закупает это сырье для дальнейшей переработки.

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