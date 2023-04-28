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28 апреля 2023 года 15:43

Рубль заметно укрепляется к мировым валютам в пятницу днем на фоне последнего дня налогового периода

Москва. 28 апреля. Доллар США, евро и китайский юань заметно снижаются в ходе дневных торгов на Московской бирже в пятницу; их курсы опустились до уровней 4-5 апреля. Рубль укрепляется к основным мировым валютам благодаря последнему дню налогового периода апреля, а также стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 79,38 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,95 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,105 руб./EUR1, подешевев на 2,62 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 2,25 рубля - до 82,86 рубля. Курс китайского юаня опустился к этому моменту на 27,1 копейки - до 11,434 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль в ходе дневных торгов 28 апреля демонстрирует уверенный рост по отношению к основным мировым валютам благодаря как наступившему пику налоговых платежей апреля, что ведет к росту продаж валютной выручки экспортерами для уплаты налогов в бюджет, так и наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.

Цены на нефть умеренно подрастают в пятницу днем в рамках коррекции, но завершают снижением как текущую неделю, так и весь месяц. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу составила $79,09 баррель, что на 0,92% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Срок биржевого обращения июньских контрактов завершается с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые июльские фьючерсы выросли в цене на 0,51%, до $78,68 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,6%, до $75,21 за баррель.

Центральным событием конца недели стало заседание совета директоров Банка России, на котором ключевая ставка была сохранена на уровне 7,5% годовых. Аналитики ждали сохранения ставки на текущем уровне и "жесткого" сигнала от ЦБ о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП).

ЦБ отмечает, что баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания совета директоров. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. "В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее", - указал регулятор.

Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года, но остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения снизились. При этом они сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в февральском прогнозе Банка России. Это отражает как увеличение внутреннего спроса, так и продолжающиеся процессы адаптации российской экономики. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски, говорится в релизе ЦБ. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

"Наши ожидания, как и других аналитиков рынка, полностью оправдались. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% и оставил умеренно "жесткий" сигнал о возможном увеличении ставки в будущем. Текущая инфляционная картина не располагает к резким изменениям курса денежно-кредитной политики. При этом вероятность будущего повышения ставки практически полностью будет определяться темпом роста инфляции. Если рост будет умеренным, то ЦБ еще значительное время может не повышать ставку. В своем пресс-релизе Банк России указал, что баланс проинфляционных и дезинфляционных факторов остался на том же уровне, что и в прошлый раз, и денежно-кредитная политика может быть ужесточена, а ставка поднята для достижения цели по инфляции в 4%. Сильной реакции на рынке мы не ожидаем, так как пресс-релиз близок к ожиданиям", - прокомментировал итоги заседания ЦБ РФ аналитик "МКБ Инвестиции" Азрет Гулиев.

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, "российский рубль сегодня укрепляется по отношению к доллару США. Он вышел за рамки узкого диапазона 81,0-82,5 руб./$1, наблюдавшегося последние две недели. На этой неделе завершается налоговый сезон, поэтому в начале мая рубль потеряет поддержку в виде продаж экспортной выручки. Сегодняшнее решение ЦБ по ставке вряд ли значительно отразится на динамике рубля. При этом котировки нефти Brent локально стабилизировались в районе отметки $78 за баррель, фактически вернувшись на уровни, наблюдавшиеся до объявления ОПЕК+ о новом дополнительном сокращение добычи. Накануне премьер-министр РФ Александр Новак заявил о сбалансированности нефтяного рынка и отсутствии необходимости новых сокращений добычи со стороны ОПЕК+. В апреле, по его словам, Россия, как и было запланировано, снизила нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки".

"Нефтяные цены смогли коррекционно отскочить. Заметное недельное снижение запасов нефти в США оказывает поддержку нефтяным котировкам. В текущих условиях итоги апрельского заседания ЦБ РФ не будут оказывать существенное влияние на курс нацвалюты. Сегодня рубль окончательно потеряет поддержку фактора налогового периода, в связи с чем в краткосрочной перспективе присутствуют риски роста курса доллара к отметке 82 руб./$1", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) умеренно подросли в пятницу, в то время как ставки среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла за день на 16 базисных пунктов - до 7,43% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 8 базисных пунктов - до 7,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась 28 апреля всего на 1 базисный пункт и составила 7,88% годовых. Вместе с тем ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего торгового дня - 8,33% и 8,49% годовых, соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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