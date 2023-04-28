"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CMS Energy и DTE Energy с целевой ценой $67 и $33 и потенциалом роста 7,2% и 17% соответственно, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Коммунальные компании из штата Мичиган отчитались по результатам I квартала в четверг, 27 апреля. Сильнейшие снежные ураганы за последние 50 лет стали главным фактором снижения чистой прибыли обеих компаний. Другим важным фактором снижения чистой прибыли компаний стала теплая погода на протяжении января-февраля, которая была характерна для большей части регионов США и, вероятно, станет трендовым негативным фактором для большинства представителей сектора в этом сезоне отчетностей. Несмотря на это, обе компании сохранили прогноз по скорректированной прибыли на 2023 год на прежнем уровне: DTE - $ 6,09-6,40 (+2,5% г/г), CMS - $ 3,06-3,12 (+7% г/г). Мы считаем это позитивным сигналом и также сохраняем наши рейтинги и целевые цены по акциям компаний без изменений", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

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