Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Allkem Limited с целью $8,8 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Михаила Степаняна.

"Мы считаем интересным рассмотреть в качестве инвестиции бумаги чилийского производителя лития Allkem Limited. Компания имеет широкую географию присутствия с фокусом на Австралию и Аргентину, а также разрабатывает проекты в Японии и Канаде. Бизнес Allkem отличается более высокой маржинальностью, чем бизнес конкурентов. Рентабельность Allkem по EBITDA в 2023 году прогнозируется на уровне 65%. Сильный пайплайн проектов может позволить поддерживать двузначные темпы роста выручки в перспективе до 2025 года. Результаты компании по итогам третьего квартала оказались смешанными: выручка и EPS недотянули до консенсуса, но цены реализации были достаточно высокими, а прогнозы на следующий квартал оказались достаточно сильными", - пишет стратег.

По мнению Степаняна, реализация появившихся 27 апреля слухов о поглощении Allkem Limited со стороны Rio Tinto может оказать поддержку котировкам OROCF. Ранее австралийско-британская корпорация приобрела аргентинскую Rincon за $825 млн. Поглощение Allkem Limited может существенно расширить долю Rio Tinto на рынке лития.

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