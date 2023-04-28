Самолет остается одной из наиболее интересных "компаний роста" на рынке акций РФ - "Газпромбанк Инвестиции"

Девелопер "Самолет" остается одной из наиболее интересных "компаний роста" для инвесторов на российском рынке акций, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Выручка компании за 2022 год выросла на 85% г/г и составила 172,2 млрд рублей. Такой рост стал возможен благодаря выводу на рынок новых проектов в Московском регионе и увеличению доли региональной выручки (преимущественно в Северо-Западном регионе). Несмотря на высокий уровень неопределенности на рынке, компания не отказывается от своей стратегии, направленной на продажу клиентам квартир под ключ. "Самолет" продолжает продавать квартиры с чистовой отделкой, увеличивает долю квартир с кухнями, встроенной техникой и меблировкой. Кроме того, за год компания стала одним из ключевых игроков на рынке мебели по объему продаж. При этом бизнес держит фокус на операционной эффективности, внедрении цифровых технологий и трансформации бизнес-процессов. Это позволило увеличить рентабельность по скорректированной EBITDA до рекордного показателя в 28,%, - отмечают эксперты в обзоре. - Благодаря высоким темпам роста в отрасли, огромному земельному банку и амбициозным планам на будущее эмитент остается одной из наиболее интересных компаний роста на российском рынке. Инвесторам остается только следить за выполнением обещаний руководства, которое планирует увеличивать капитализацию своей компании".

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