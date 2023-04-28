Цена акций Самолета может вырасти до 3184 руб. на горизонте до конца 2023г - SberCIB

Котировки акций "Самолета" могут вырасти на 16% (до 3184 рублей за штуку) на горизонте до конца текущего года, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Более высокие, чем ожидались, показатели эмитента за 2022 год вызваны ускорением признания выручки - компания стала быстрее строить. В этом году у девелопера оптимистичные планы нарастить продажи еще на 78% и удвоить управленческую EBITDA. "Самолет" - единственная компания среди публичных девелоперов, которая в прошлом году сохранила выплаты дивидендов. В 2023 году компания может выплатить не менее 10 млрд руб. двумя равными траншами (общая дивдоходность - около 6%). По мультипликаторам эмитент торгуется c дисконтом к своим средним значениям с момента IPO: P/NAV: 0,4 против 0,55 (-27%); EV/Новые продажи 2023 г. - 0,7 против 1,1 (-36%). Следующим катализатором для акций компаний может стать публикации в начале мая оценки портфеля проектов, которая может показать существенный рост. Кроме того, во второй половине мая должна быть рекомендация по дивидендам", - отмечают эксперты инвестбанка.

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