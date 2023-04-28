.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ после позитивного открытия начал корректироваться, динамика фишек смешанная
.
ГЛАВНОЕ
В марте промпроизводство в РФ выросло на 1,2%
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 1,2%, после снижения на 1,7% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 1,4%. Рост промпроизводства зафиксирован впервые с марта прошлого года
 
Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 1,2% носит скорее консервативный характер - Решетников
Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,2% носит скорее консервативный характер, данные по промышленности в марте указывают на фронтальный рост по многим отраслям, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим...
 
ФАС в 2023 г. может согласовать методики расчета национальных индексов цен
ФАС России рассчитывает в 2023 году согласовать на межведомственном уровне методики расчета всех национальных индексов цен, в том числе цен на нефть, нефтепродукты, уголь и удобрения, пишут "Ведомости", ссылающиеся на представителя службы. Для...
 
В России могут запретить продавать картофель, другие овощи и фрукты в сетках
Вопрос запрета упаковки и продажи картофеля, а также овощей открытого грунта и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках 26 апреля обсуждался на совещании в Минпромторге, пишут "Ведомости", ссылающиеся на его участников. По их словам, с такой...
 
28 апреля 2023 года 11:42

Рынок акций РФ после позитивного открытия начал корректироваться, динамика фишек смешанная

Москва. 28 апреля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов благодаря улучшению внешней конъюнктуры начал корректироваться на фоне наметившегося снижение фондовой Европы и нефти; игроки фиксируют прибыль в ожидании итогов заседания Банка России по ключевой ставке. Индекс МосБиржи после обновления утром в пятницу максимума за год в районе 2658 пунктов откатился к 2640 пунктам.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2641,6 пункта (-0,2%, максимум сессии - 2657,9 пункта, пик с начала апреля 2022г), индекс РТС - 1023,99 пункта (-0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 81,27 рубля (-0,07 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -1,1% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Годовое общее собрание акционеров Московской биржи не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщается в официальном сообщении биржи. Набсовет в пятницу рассмотрит вопрос о созыве повторного собрания.

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,6%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в начале торгового дня рынок попытался развить восходящее движение и обновил локальные максимумы индексов благодаря сохранению оптимизма за рубежом и отсутствию внутренних негативных драйверов. В пятницу решения по дивидендам ждут от "Норникеля" и "ТГК-14" (MOEX: TGKN), в то время как акции "НОВАТЭКа" последний день можно будет купить с финальными дивидендными выплатами за 2022 год. В Европе и США запланирована публикация большого блока важных макроэкономических данных в том числе по инфляции, которые будут влиять на ожидания по ставкам ЕЦБ и ФРС.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций среднесрочно сохраняется оптимизм. Нефть марки Brent способна отрасти к уровню $80 за баррель, что может позитивно сказаться на акциях локальных нефтяных компаний. "Однако не стоит забывать про дивидендные отсечки "тяжеловесов". В частности, 11 мая Сбербанк (MOEX: SBER), главный локомотив российского рынка, освободится от высоких дивидендов, что негативно отразится на индексе МосБиржи (на Мосбирже, с учетом расчетов "Т+2" отсечка Сбера состоится по итогам торгов 8 мая, "гэп" произойдет 10 мая - прим. ИФ). В мире в пятницу выйдет блок статистики по Германии, еврозоне и США, важными из которых будут данные по инфляции", - отмечают эксперты.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу слабо позитивный: нефть немного дорожает, китайский рынок вырос на ожиданиях активизации потребителей, в Японии инвесторы реагируют на перспективу разгона инфляции при сохранении ультра-мягкой денежной политики. В Китайской Sinopec ждут еще более активного восстановления спроса на нефтепродукты. Отечественный рынок может испытывать неуверенность перед длинными майскими праздниками, рубль также лишается поддержки налогового периода и может скорректироваться, полагает аналитик.

В США накануне индексы акций выросли на 1,6-2,4% во главе с Nasdaq, поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты компаний, в том числе, представителей технологического сектора.

Согласно данным Refinitiv, совокупная прибыль уже отчитавшихся за прошлый квартал компаний из индекса S&P 500 превзошла ожидания экспертов на 7,9%. Для сравнения: квартальные показатели опережали прогнозы аналитиков в среднем на 4,1% в период с 1994 года.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более резкое, чем ожидалось, замедление темпов роста экономики США в первом квартале и, при этом, ускорение инфляции.

По данным Минторга США, американский ВВП в январе-марте увеличился на 1,1% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали ослабление темпов роста экономики до 2% с 2,6% в IV квартале, по данным Trading Economics.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, повысился в первом квартале на 4,9%, тогда как в четвертом квартале он увеличился лишь на 4,4%.

В Азии в пятницу также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), в Европе наметилась коррекция вниз (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,1-0,3%, DAX подрос на 0,2%), ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

Японский ЦБ оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, которое стало первым для нового главы ЦБ Кадзуо Уэды.

В то же время из текста заявления ЦБ по итогам заседания пропала фраза о его намерении удерживать ставку на текущем уровне или ниже. Эту фразу Банк Японии повторял с октября 2019 года. При этом ЦБ повторил, что готов сохранять стимулирующую политику до тех пор, пока инфляция не стабилизируется на 2%-ном целевом уровне.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали повышение розничных продаж в Японии по итогам 13-го месяца подряд, а также рост промпроизводства и неожиданный скачок безработицы.

Промпроизводство в Южной Корее в марте упало на 7,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В феврале показатель снизился на 8%.

Объем ВВП Франции в I квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Между тем потребительские расходы во Франции в марте сократились на 1,3% относительно предыдущего месяца. Это стало неожиданностью для экспертов, которые ожидали роста показателя на 0,3%.

На нефтяном рынке цены утром пытаются стабилизироваться, но завершают неделю и месяц снижением.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в пятницу составила $78,47 за баррель (+0,1% и +0,9% накануне), июньская цена WTI - $74,77 за баррель (-0,4% и +0,6% в четверг).

Срок биржевого обращения июньских контрактов на Brent завершается с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые июльские фьючерсы стоят $78,56 за баррель (+0,4%).

Среди основных факторов, оказывающих влияние на нефтяной рынок в настоящее время, - сигналы слабого спроса в Азии, а также опасения рецессии в США на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Опубликованные в четверг статданные показали более резкое, чем ожидалось, замедление темпов роста экономики США в первом квартале. При этом, один из ключевых показателей инфляции, отслеживаемых Федрезервом, ускорил рост, в связи с чем американский ЦБ, вероятно, продолжит подъем ставки, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-8,2%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-5,4% и -3,3% "префы"), "Белона" (MOEX: BLNG) (-3,8%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-3,3% и -8,6% "префы").

Выросли акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+35% и +28,6% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+12,9% и +7,8% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+9,7%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+6,2%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+4,8%.)

ПАО "Россети Юг" в январе-марте 2023 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,556 млрд рублей, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании. Выручка в первом квартале выросла на 18,7% - до 12,666 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 14,33 млрд рублей (из них 3,92 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 3,16 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,93 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 апреля 2023 года 18:02
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции MD Medical Group с целью 680 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции MD Medical Group с целевой ценой 680 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 540 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Выручка эмитента за I...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 17:42
"Финам" понизил рейтинг акций China TCM до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций China Traditional Chinese Medicine Holdings (China TCM) до "держать" с сохранением целевой цены HKD4,47, что соответствует потенциалу роста на 4,4% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции China TCM за период с включения в наше...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 17:23
Текущая волна коррекции пары доллар/рубль может продолжиться вплоть до 75,6 руб./$1 - "БКС МИ"
Текущая волна коррекции пары доллар/рубль может продолжиться вплоть до 75,6 руб./$1, полагает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Василий Карпунин. "Курс USD/RUB на торгах пятницы опустился ниже уровня 80 руб./$1, - констатирует эксперт. - Это...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 17:01
Котировки акций Valero Energy могут вырасти до $130-140 в летний период - Freedom Finance Global
Котировки акций Valero Energy могут вырасти до $130-140 в летний период, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Результаты Valero Energy за первый квартал превзошли ожидания рынка: компания сократила чистый долг на 13% ($0,9 млрд) и повысила дивиденд на 4%, до $1,02 на акцию, -...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 16:40
"Финам" сохраняет рейтинг акций Merck на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Merck & Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $130,2 за штуку на декабрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 13%, хотя бумага уже обогатила инвесторов на 36% за последние 12 месяцев в условиях падающего рынка, отмечается в комментарии аналитика...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 16:18
Высокие темпы наполнения хранилищ в США оказывают давление на котировки газа - Freedom Finance Global
Высокие темпы наполнения хранилищ в США оказывают давление на котировки газа, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Вышедшая 27 апреля статистика Минэнерго США за предыдущую неделю оказалась негативной для котировок газа, - напоминает эксперт. - Объем его запасов за прошлую...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 15:57
Высока вероятность повышения ставки ЦБР до 7,75% на следующем заседании - Совкомбанк
Высока вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 7,75% годовых на следующем заседании 9 июня, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5% годовых. Пока текущая динамика инфляции не требует повышения ставки, но...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 15:43
Рубль заметно укрепляется к мировым валютам в пятницу днем на фоне последнего дня налогового периода
Москва. 28 апреля. Доллар США, евро и китайский юань заметно снижаются в ходе дневных торгов на Московской бирже в пятницу; их курсы опустились до уровней 4-5 апреля. Рубль укрепляется к основным мировым валютам благодаря последнему дню налогового периода апреля, а также стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках.    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 15:30
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают прогнозную цену бумаг MD Medical Group на уровне 610 руб
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают прогнозную цену бумаг MD Medical Group (управляет сетью клиник "Мать и дитя") на уровне 610 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 10% от текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой. "MD Medical Group опубликовала...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 15:07
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CMS Energy и DTE Energy
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CMS Energy и DTE Energy с целевой ценой $67 и $33 и потенциалом роста 7,2% и 17% соответственно, говорится в комментарии инвесткомпании. "Коммунальные компании из штата Мичиган отчитались по результатам I квартала в четверг, 27 апреля. Сильнейшие...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 14:45
Альфа-банк подтверждает рейтинг акций Яндекса на уровне "выше рынка"
Альфа-банк подтверждает рейтинг акций "Яндекса" на уровне "выше рынка" на фоне сильных финансовых результатов компании за I квартал 2023 года, сообщается в обзоре банка. "Яндекс" в очередной раз удивил сильными квартальными результатами, превысив наш и консенсус-прогноз по выручке за 1К23 на 8-9%,...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 14:22
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Allkem Limited с целью $8,8
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Allkem Limited с целью $8,8 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Михаила Степаняна. "Мы считаем интересным рассмотреть в качестве инвестиции бумаги чилийского производителя лития Allkem Limited. Компания имеет широкую...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 13:56
Самолет остается одной из наиболее интересных "компаний роста" на рынке акций РФ - "Газпромбанк Инвестиции"
Девелопер "Самолет" остается одной из наиболее интересных "компаний роста" для инвесторов на российском рынке акций, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Выручка компании за 2022 год выросла на 85% г/г и составила 172,2 млрд рублей. Такой рост стал возможен благодаря выводу на рынок новых...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 13:33
Цена акций Самолета может вырасти до 3184 руб. на горизонте до конца 2023г - SberCIB
Котировки акций "Самолета" могут вырасти на 16% (до 3184 рублей за штуку) на горизонте до конца текущего года, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Более высокие, чем ожидались, показатели эмитента за 2022 год вызваны ускорением признания выручки - компания стала быстрее строить. В этом...    читать дальше
.
28 апреля 2023 года 13:09
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Visa
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью $272 за за штуку, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков. "Рентабельность эмитента одна из самых высоких в мире. (по EBITDA превышает...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.