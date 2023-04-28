Рынок акций РФ после позитивного открытия начал корректироваться, динамика фишек смешанная

Москва. 28 апреля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов благодаря улучшению внешней конъюнктуры начал корректироваться на фоне наметившегося снижение фондовой Европы и нефти; игроки фиксируют прибыль в ожидании итогов заседания Банка России по ключевой ставке. Индекс МосБиржи после обновления утром в пятницу максимума за год в районе 2658 пунктов откатился к 2640 пунктам.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2641,6 пункта (-0,2%, максимум сессии - 2657,9 пункта, пик с начала апреля 2022г), индекс РТС - 1023,99 пункта (-0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 81,27 рубля (-0,07 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -1,1% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Годовое общее собрание акционеров Московской биржи не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщается в официальном сообщении биржи. Набсовет в пятницу рассмотрит вопрос о созыве повторного собрания.

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,6%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в начале торгового дня рынок попытался развить восходящее движение и обновил локальные максимумы индексов благодаря сохранению оптимизма за рубежом и отсутствию внутренних негативных драйверов. В пятницу решения по дивидендам ждут от "Норникеля" и "ТГК-14" (MOEX: TGKN), в то время как акции "НОВАТЭКа" последний день можно будет купить с финальными дивидендными выплатами за 2022 год. В Европе и США запланирована публикация большого блока важных макроэкономических данных в том числе по инфляции, которые будут влиять на ожидания по ставкам ЕЦБ и ФРС.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций среднесрочно сохраняется оптимизм. Нефть марки Brent способна отрасти к уровню $80 за баррель, что может позитивно сказаться на акциях локальных нефтяных компаний. "Однако не стоит забывать про дивидендные отсечки "тяжеловесов". В частности, 11 мая Сбербанк (MOEX: SBER), главный локомотив российского рынка, освободится от высоких дивидендов, что негативно отразится на индексе МосБиржи (на Мосбирже, с учетом расчетов "Т+2" отсечка Сбера состоится по итогам торгов 8 мая, "гэп" произойдет 10 мая - прим. ИФ). В мире в пятницу выйдет блок статистики по Германии, еврозоне и США, важными из которых будут данные по инфляции", - отмечают эксперты.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в пятницу слабо позитивный: нефть немного дорожает, китайский рынок вырос на ожиданиях активизации потребителей, в Японии инвесторы реагируют на перспективу разгона инфляции при сохранении ультра-мягкой денежной политики. В Китайской Sinopec ждут еще более активного восстановления спроса на нефтепродукты. Отечественный рынок может испытывать неуверенность перед длинными майскими праздниками, рубль также лишается поддержки налогового периода и может скорректироваться, полагает аналитик.

В США накануне индексы акций выросли на 1,6-2,4% во главе с Nasdaq, поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты компаний, в том числе, представителей технологического сектора.

Согласно данным Refinitiv, совокупная прибыль уже отчитавшихся за прошлый квартал компаний из индекса S&P 500 превзошла ожидания экспертов на 7,9%. Для сравнения: квартальные показатели опережали прогнозы аналитиков в среднем на 4,1% в период с 1994 года.

Статданные, опубликованные в четверг, показали более резкое, чем ожидалось, замедление темпов роста экономики США в первом квартале и, при этом, ускорение инфляции.

По данным Минторга США, американский ВВП в январе-марте увеличился на 1,1% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали ослабление темпов роста экономики до 2% с 2,6% в IV квартале, по данным Trading Economics.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, повысился в первом квартале на 4,9%, тогда как в четвертом квартале он увеличился лишь на 4,4%.

В Азии в пятницу также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), в Европе наметилась коррекция вниз (индексы FTSE, CAC40 просели на 0,1-0,3%, DAX подрос на 0,2%), ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

Японский ЦБ оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, которое стало первым для нового главы ЦБ Кадзуо Уэды.

В то же время из текста заявления ЦБ по итогам заседания пропала фраза о его намерении удерживать ставку на текущем уровне или ниже. Эту фразу Банк Японии повторял с октября 2019 года. При этом ЦБ повторил, что готов сохранять стимулирующую политику до тех пор, пока инфляция не стабилизируется на 2%-ном целевом уровне.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали повышение розничных продаж в Японии по итогам 13-го месяца подряд, а также рост промпроизводства и неожиданный скачок безработицы.

Промпроизводство в Южной Корее в марте упало на 7,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В феврале показатель снизился на 8%.

Объем ВВП Франции в I квартале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные национального статистического института Insee. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Между тем потребительские расходы во Франции в марте сократились на 1,3% относительно предыдущего месяца. Это стало неожиданностью для экспертов, которые ожидали роста показателя на 0,3%.

На нефтяном рынке цены утром пытаются стабилизироваться, но завершают неделю и месяц снижением.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в пятницу составила $78,47 за баррель (+0,1% и +0,9% накануне), июньская цена WTI - $74,77 за баррель (-0,4% и +0,6% в четверг).

Срок биржевого обращения июньских контрактов на Brent завершается с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые июльские фьючерсы стоят $78,56 за баррель (+0,4%).

Среди основных факторов, оказывающих влияние на нефтяной рынок в настоящее время, - сигналы слабого спроса в Азии, а также опасения рецессии в США на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Опубликованные в четверг статданные показали более резкое, чем ожидалось, замедление темпов роста экономики США в первом квартале. При этом, один из ключевых показателей инфляции, отслеживаемых Федрезервом, ускорил рост, в связи с чем американский ЦБ, вероятно, продолжит подъем ставки, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-8,2%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-5,4% и -3,3% "префы"), "Белона" (MOEX: BLNG) (-3,8%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-3,3% и -8,6% "префы").

Выросли акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+35% и +28,6% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+12,9% и +7,8% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+9,7%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+6,2%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+4,8%.)

ПАО "Россети Юг" в январе-марте 2023 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,556 млрд рублей, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании. Выручка в первом квартале выросла на 18,7% - до 12,666 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 14,33 млрд рублей (из них 3,92 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 3,16 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,93 млрд рублей на акции "Газпрома").