"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Caterpillar с прогнозной стоимостью $288 за штуку, что предполагает потенциал роста 34% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитической компании.

"Ведущий мировой производитель техники и оборудования для различных промышленных отраслей Caterpillar представил финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Скорректированная EPS в отчетном периоде увеличилась на 70,5% г/г (до $4,91), превысив консенсус-прогноз в $3,78. Выручка Caterpillar в январе-марте выросла на 17% г/г (до $15,9 млрд), также превысив прогноз аналитиков в $15,25 млрд. Положительный эффект на выручку компании оказал рост цен реализации и увеличение объема продаж во всех подразделениях, но было частично компенсировано неблагоприятными изменениями валютных курсов и ростом материальных затрат. В первом квартале Caterpillar вернула акционерам $400 млн через обратный выкуп акций и $500 млн посредством выплаты дивидендов, - отмечает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева. - Портфель заказов эмитента на конец 1К23 вырос на $3,9 млрд г/г (до $30,4 млрд), тогда как дилеры увеличили свои запасы в январе-марте на $1,4 млрд, что свидетельствует об ожиданиях высокого спроса в течение нескольких следующих кварталов".

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