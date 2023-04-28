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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Amazon
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28 апреля 2023 года 12:17
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Amazon
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Amazon.com Inc. на фоне позитивных финансовых результатов компании за первый квартал 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков. "Замедление темпов роста AWS на фоне снижения экономической активности может продолжить оказывать давление на акции компании, однако мы считаем, что в инвестиционном кейсе Amazon на текущий момент важным фактором роста стоимости является ожидаемое улучшение маржинальности. Компания входит в список наших фаворитов", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-AMAZON-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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28 апреля 2023 года 18:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции MD Medical Group с целевой ценой 680 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 540 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Выручка эмитента за I... читать дальше
.28 апреля 2023 года 17:42
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.28 апреля 2023 года 16:40
"Финам" сохраняет рейтинг акций Merck & Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $130,2 за штуку на декабрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 13%, хотя бумага уже обогатила инвесторов на 36% за последние 12 месяцев в условиях падающего рынка, отмечается в комментарии аналитика... читать дальше
.28 апреля 2023 года 16:18
Высокие темпы наполнения хранилищ в США оказывают давление на котировки газа - Freedom Finance Global
Высокие темпы наполнения хранилищ в США оказывают давление на котировки газа, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Вышедшая 27 апреля статистика Минэнерго США за предыдущую неделю оказалась негативной для котировок газа, - напоминает эксперт. - Объем его запасов за прошлую... читать дальше
.28 апреля 2023 года 15:57
Высока вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 7,75% годовых на следующем заседании 9 июня, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5% годовых. Пока текущая динамика инфляции не требует повышения ставки, но... читать дальше
.28 апреля 2023 года 15:43
Рубль заметно укрепляется к мировым валютам в пятницу днем на фоне последнего дня налогового периода
Москва. 28 апреля. Доллар США, евро и китайский юань заметно снижаются в ходе дневных торгов на Московской бирже в пятницу; их курсы опустились до уровней 4-5 апреля. Рубль укрепляется к основным мировым валютам благодаря последнему дню налогового периода апреля, а также стабильной ситуации на мировых нефтяных площадках. читать дальше
.28 апреля 2023 года 15:30
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.28 апреля 2023 года 15:07
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CMS Energy и DTE Energy с целевой ценой $67 и $33 и потенциалом роста 7,2% и 17% соответственно, говорится в комментарии инвесткомпании. "Коммунальные компании из штата Мичиган отчитались по результатам I квартала в четверг, 27 апреля. Сильнейшие... читать дальше
.28 апреля 2023 года 14:45
Альфа-банк подтверждает рейтинг акций "Яндекса" на уровне "выше рынка" на фоне сильных финансовых результатов компании за I квартал 2023 года, сообщается в обзоре банка. "Яндекс" в очередной раз удивил сильными квартальными результатами, превысив наш и консенсус-прогноз по выручке за 1К23 на 8-9%,... читать дальше
.28 апреля 2023 года 14:22
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.28 апреля 2023 года 13:56
Самолет остается одной из наиболее интересных "компаний роста" на рынке акций РФ - "Газпромбанк Инвестиции"
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.28 апреля 2023 года 13:09
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