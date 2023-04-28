"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Amazon.com Inc. на фоне позитивных финансовых результатов компании за первый квартал 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Замедление темпов роста AWS на фоне снижения экономической активности может продолжить оказывать давление на акции компании, однако мы считаем, что в инвестиционном кейсе Amazon на текущий момент важным фактором роста стоимости является ожидаемое улучшение маржинальности. Компания входит в список наших фаворитов", - отмечают эксперты.

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