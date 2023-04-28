"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Comcast с прогнозной ценой $41,7

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Comcast Corp. с прогнозной стоимостью $41,7 за штуку на сентябрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 10% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Мы весьма позитивно оцениваем отчетность компании за 1К23. Самое главное, на что сразу же обращаем внимание, компания изменила структуру отчетности по бизнес-сегментам. Будущие перспективы во многом зависят от того, удастся ли поставить на ноги сегмент Content & Experiences, чтобы его результаты были более стабильными и предсказуемыми", - указывает Ксения Лапшина.

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