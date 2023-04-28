Возможен рост индекса S&P 500 на торгах в пятницу - БКС Экспресс

Возможен рост индекса S&P 500 в течение торговой сессии в пятницу, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Недельные распродажи на рынке акций США были перекрыты одним днем. В четверг ведущие индексы резко пошли вверх, а фондовые "быки" вернули себе инициативу. На волне ралли четверга бенчмарки прибавили 1,5-2,5%, и вновь лидировал высокорисковый, высоковолатильный и высокотехнологичный Nasdaq. Во-первых, отчетность IT-гигантов выходит лучше ожиданий. А во-вторых, у инвесторов возросли надежды на скорейшую остановку жесткого курса ФРС по ключевой ставке, - отмечает аналитик в обзоре. - С технической точки зрения картина в индексе широкого рынка S&P 500 была быстро переписана: на недельном спуске бенчмарк ограничился минимумом сразу под 4050 пунктами, так и не дойдя до круглой планки 4000 пунктов, и вновь вернулся выше принципиального уровня 4100 пунктов. По ходу ралли был перекрыт и оставленный вверху "гэп" под 4140 пунктами от 24 апреля. На закрытии четверга было 4135 пунктов. Тем самым вновь возрос шанс на заброс индекса к годовому сопротивлению на 4200 пунктов".

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