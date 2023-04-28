"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Thermo Fisher

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций разработчика и поставщика высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для медицины Thermo Fisher Scientific с прогнозной стоимостью на уровне $616,6 за штуку на ноябрь 2023 года, что предполагает потенциал роста более 15%, на фоне опубликованной эмитентом отчетности за первый квартал 2023 года, сообщается в комментарии аналииков инвестиционной компании.

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