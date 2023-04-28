Существуют риски ослабления рубля до 82 руб./$1 в краткосрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Существуют риски роста курса валютной пары доллар/рубль к уровню 82 руб./$1 в краткосрочной перспективе, в пятницу рубль окончательно потеряет поддержку фактора налогового периода, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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