Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут решение Банка России по ставке, макростатистика еврозоны и США, финрезультаты "Магнита":

- Решение ЦБ РФ по монетарной политике;

- ВВП еврозоны за первый квартал 2023 года;

- Дефлятор расходов на личное потребление в США в марте;

- Результаты "Магнита" за 2022 год по МСФО.

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