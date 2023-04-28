"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам Ростелекома

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам ПАО "Ростелеком" с прогнозной стоимостью на уровне 75,2 рубля за штуку для обыкновенных акций и 73,9 рубля за штуку для привилегированных, что предполагает потенциал роста около 16% для обоих типов бумаг, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

"Эмитент - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний, присутствующая во всех сегментах российского рынка услуг связи. Компания с непреодолимым для конкурентов отрывом лидирует на рынках ШПД и цифрового телевидения, входит в число крупнейших игроков рынков информационной безопасности и облачных услуг. Драйвером долгосрочного роста является курс государства на построение суверенной цифровой экономики. Компания имеет возможность выплатить дивиденды по итогам 2022 года", - отмечает эксперт Леонид Делицын.

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