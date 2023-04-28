Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов заседания ЦБ РФ

Москва. 28 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании объявления итогов очередного заседания Банка России по ставке (консенсус-прогноз предполагает сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом: подъем Dow Jones Industrial Average и S&P 500 был максимальным с 6 января, Nasdaq Composite - со 2 февраля. Поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты компаний, в том числе, представителей технологического сектора. Статданные, опубликованные в четверг, показали более резкое, чем ожидалось, замедление темпов роста экономики США в первом квартале и, при этом, ускорение инфляции.

Американский ВВП в январе-марте увеличился на 1,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали ослабление темпов роста экономики до 2% с 2,6% в четвертом квартале. Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, повысился в первом квартале на 4,9%, тогда как в четвертом квартале он увеличился лишь на 4,4%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в пятницу, исключение составляет южнокорейский индикатор. Трейдеры оценивают статданные, а также итоги заседания Банка Японии. Японский ЦБ оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, которое стало первым для нового главы ЦБ Кадзуо Уэды. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 1,4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,7% в ходе торгов в пятницу, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,24%, в то время как южнокорейский KOSPI теряет всего 0,02%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают снижением как текущую неделю, так и весь месяц. Среди основных факторов, оказывающих влияние на нефтяной рынок в настоящее время, - сигналы слабого спроса в Азии, а также опасения рецессии в США на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в пятницу составила $78,88 баррель, что на 0,65% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на 0,9% до $78,37 за баррель. Срок биржевого обращения июньских контрактов завершается с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые июльские фьючерсы выросли в цене на 0,51%, до $78,68 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,59%, до $75,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на 0,6%, до $74,76 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 27 апреля снизилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,221 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,452 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,02% и составил 109,44 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 850,48 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-002Р-03" (+0,2%), "СТМ-001Р-02" (+0,18%) и "ВЭБ.РФ-001Р-22" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-0,47%), "Роснефть БО-05" (-0,25%) и "Роснефть-002Р-05" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Южуралзолото" полностью разместило выпуск 2,5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 25 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,05% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,30% годовых. Купоны полугодовые. Объем займа в ходе сбора заявок был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей.

ООО "Газпром капитал" полностью разместило выпуск 5-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-001Р-05 объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 21 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,8% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 10,17% годовых. Купоны квартальные.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) разместил 102 тыс. 675 облигаций серии ГПБ-КИ-08 по цене 100% от номинала. Заявленный объем выпуска составляет 500 млн рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, банк разместил 20,54% эмиссии. Газпромбанк начал размещение 10-летнего выпуска 26 апреля по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Евразийский банк развития (ЕАБР) завершил размещение 5-летних облигаций серии 003Р-007 объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 25 апреля. По выпуску предусмотрена переменная ставка купонов, она будет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле "RUONIA+спред". По итогам маркетинга размер спреда к RUONIA был установлен в размере 2% годовых. Купоны полугодовые.

ООО "Финконсалт" установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 8,46% годовых. Общество разместило 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны значению ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Предусмотрено право эмитента принять решение о досрочном погашении облигаций (полном или частичном) в том случае, если ставка купона, начиная со 2-го, составит 15% годовых два купонных периода подряд. В обращении нет других выпусков облигаций компании.