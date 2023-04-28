Возможен сдержанный рост индекса Мосбиржи в пятницу - ПСБ

Возможен сдержанный подъем индекса Мосбиржи в направлении 2700 пунктов на торгах в пятницу, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Маловероятно, что индекс сможет достичь этой отметки ввиду приближения длинных выходных, однако итоги предыдущих торгов настраивают на продолжение роста. Надеемся увидеть повышенный спрос на акции нефтегазового сектора. Из значимых событий отметим заседание СД "Норникеля" по дивидендам, а также решение по ключевой ставке Банка России", - указывают эксперты.

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