Укрепление рубля ниже 81,3 руб./$1 пока маловероятно - ПСБ

Укрепление курса рубля по отношению к доллару США ниже уровня в 81,3 руб./$1 пока выглядит маловероятным, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Доллар торгуется без заметных изменений в пятницу утром. В центре внимания инвесторов заседание ЦБ РФ, от которого мы не ожидаем сюрпризов. В случае если регулятор даст новые вводные о последующем повышении ключевой ставки, у пары доллар/рубль открывается потенциал ухода ниже отметки 81 руб./$1. Впрочем, на данный момент мы считаем, что преодоление уровня поддержки на отметке 81,3 руб./$1 выглядит маловероятным", - отмечает эксперт в комментарии.

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