Вероятна некоторая стабильность котировок нефти на торгах в пятницу - БКС Экспресс

Вероятна некоторая стабильность котировок нефти марки Brent в течение торговой сессии в пятницу, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Фьючерсы на нефть марки Brent пока остались ниже $80 за баррель и с утра в пятницу не показывают ярко выраженной динамики. Вероятно, после волатильной недели котировки будут более-менее стабильными. Участники рынка будут избегать активного перепозиционирования перед выходными. На следующей неделе определяющим фактором для краткосрочной динамики по нефти будет информационный фон. При этом вероятности смещены в пользу роста, поскольку уровень поставок остается ограниченным, а с 1 мая вступает в силу сокращение добычи со стороны ОПЕК+", - пишет аналитик в комментарии.

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